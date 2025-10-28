viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
PayPal – Dvojciferný rast po zverejnení výsledkov a oznámení spolupráce s OpenAI

28. októbra 2025

PayPal zakončuje výsledkovú sezónu spektakulárnym rastom. Jeden z najväčších svetových poskytovateľov platobných služieb zverejnil výsledky a oznámil spoluprácu s OpenAI. Akcie spoločnosti dnes rastú o viac ako 10 %. Spoločnosť...

Komoditné zhrnutie – Ropa, zlato, zemný plyn, meď (28.10.2025)

28. októbra 2025

Ropa Cena ropy zaznamenala výrazný pokles na začiatku posledného októbrového týždňa v reakcii na nedostatok viditeľného vplyvu nedávnych amerických sankcií zameraných na ruské ropné spoločnosti. Spoločnosti...

⏬Cena zlata klesla o ďalšie 2 %

28. októbra 2025

Straty od začiatku korekcie teraz presiahli 11 %, zatiaľ čo zisk dosiahnutý v októbri sa výrazne znížil z 13 % na iba 1,5 %. To znamená, že október by sa mohol stať prvým mesiacom so stratou od júla, ak sa korekcia rozšíri na úroveň...

