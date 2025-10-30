viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

🚀 Alphabet stúpa vďaka výsledkom poháňaným umelou inteligenciou, akcie posilnili o 7 % v poobchodnom obchodovaní

30. októbra 2025

Americký technologický gigant, ktorý je dnes skôr lídrom v oblasti dátových centier a umelej inteligencie (AI) ako len vyhľadávania a prehliadania webu, rozhodne prekonal finančné očakávania. Spoločnosť zaznamenala svoj vôbec...

📉 Výsledky spoločnosti Microsoft za 1. štvrťrok 2026: Silné čísla zakrývajú obavy investorov z výdavkov na umelú inteligenciu

30. októbra 2025

Spoločnosť Microsoft dosiahla v prvom štvrťroku fiškálneho roka 2026 (končiaceho 30. septembra 2025) solídne finančné výsledky, ktoré prekonali očakávania analytikov v kľúčových ukazovateľoch, a to hlavne vďaka robustnému rastu...

Ranné zhrnutie (30.10.2025)

30. októbra 2025

Stretnutie Trumpa a Xi Stretnutie Trumpa a Xi bolo pozitívne a prinieslo hmatateľné výsledky, ako uviedol sám Donald Trump. Trump oznámil okamžité zníženie ciel na fentanyl z 20 % na 10 %, čím sa celková úroveň ciel zníži...

