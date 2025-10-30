Ranní komentář: Euro pod tlakem kvůli Itálii, CAD po dohodě Kanady s USA výrazně zpevnil
Závěr minulého týdne se nesl v nervózním duchu, a to hlavně kvůli situaci v Itálii, kde vládní...
Správy z trhov
Chipotle je jedným zo symbolov fast foodu v USA. Spoločnosť zverejnila výsledky, po ktorých akcie prudko klesli, a to aj napriek prekročeniu trhového konsenzu. Firma zlyhala v mimoriadne dôležitej oblasti, čím investorom signalizovala, že súčasný...
Technológia sa vyvíja závratným tempom a čoraz viac áut, tovární a bežných zariadení sa stáva inteligentnými. V centre tejto globálnej transformácie stojí spoločnosť NXP Semiconductors, holandský...
Amazon (AMZN.US) dnes po zatvorení amerického trhu zverejní výsledky za 3. kvartál 2025. Investori očakávajú ďalší solídny štvrťrok, hoci pretrváva neistota ohľadom tempa rastu cloudových služieb a pozície...
Dnešné inflačné čísla z Nemecka museli potešiť ECB. Jej šéf Draghi začiatkom týždňa vyslovil silnú dôveru v zrýchlenie jadrovej inflácie. Medzimesačne...
V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z Česka. Obchod na německém akciovém indexu DAX (DE.30.) mu přinesl navýšení reálného účtu téměř o 279 tisíc...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o včerejším zasedání Fedu a ranním oslabení eura. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
ECB dnes zverejnila svoje štatistiky monetárneho vývoja. Tie na rozdiel od niektorých iných dát dodávajú dôvod pre optimizmus – rast úverov súkromnej...
Francúzsko sa podľa všetkého po niekoľkých kvartáloch vracia do pozície nízko rastúcej ekonomiky eurozóny. Po podnikovej dôvere prudko padá aj spotrebiteľská...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zasedání americké centrální banky, která podle očekávání zvýšila úrokové sazby a ve svém výhledu naznačila, že sazby může zvednout...
Malo to byť nudné zasadnutie, ktoré malo priniesť len zvýšenie sadzieb, udialo sa však celkom veľa: Fed zo svojho sprievodného komentára po zvýšení sadzieb...
Středeční seance zatím na trzích podle očekávání probíhá ve velmi opatrné atmosféře. Evropa dnes byla kompletně bez důležitých fundamentů a trh tak nervozně...
Výnosy z desaťročných amerických dlhopisov v posledných dňoch atakovali májové dlhodobé maximá na úrovni 3,1%. Keďže je úročenie jednou z kľúčových veličín...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vývoji na americkém dolaru a večerním zasedání Fedu. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a tak si akcie i většina měn své ceny mohly podržet. Už dnešní ráno, ale dokázalo rozpohybovat...
Úterní seance je zatím na finančních trzích bez velkých překvapení a nese se ve spíše vyčkávacím duchu. Po včerejší mírné korekci dnes Evropské indexy...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním dopadu projevu guvernéra ECB Draghiho na euro a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Keďže Britská premiérka Mayová v piatok opäť vyrukovala s hrozbou tvrdého BrExitu, keď jej EÚ neustúpi (a poslala libru prudko nadol), tak sa pozrime na...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla mírnou korekci na akciové indexy, které si ale většinu svých nedávných zisků stále bez problémů drží. Na devizovém trhu byla situace...
