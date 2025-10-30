viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

Správy z trhov

Chipotle: Po tržbách pod tlakom, dvojciferný pokles

30. októbra 2025

Chipotle je jedným zo symbolov fast foodu v USA. Spoločnosť zverejnila výsledky, po ktorých akcie prudko klesli, a to aj napriek prekročeniu trhového konsenzu. Firma zlyhala v mimoriadne dôležitej oblasti, čím investorom signalizovala, že súčasný...

Viac

Akcia týždňa – NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

30. októbra 2025

Technológia sa vyvíja závratným tempom a čoraz viac áut, tovární a bežných zariadení sa stáva inteligentnými. V centre tejto globálnej transformácie stojí spoločnosť NXP Semiconductors, holandský...

Viac

Preview výsledkov Amazonu: Všetky oči uprené na AWS a AI stratégiu 🔎

30. októbra 2025

Amazon (AMZN.US) dnes po zatvorení amerického trhu zverejní výsledky za 3. kvartál 2025. Investori očakávajú ďalší solídny štvrťrok, hoci pretrváva neistota ohľadom tempa rastu cloudových služieb a pozície...

Viac

24. septembra 2018
21. septembra 2018
20. septembra 2018
19. septembra 2018

Makroekonomický kalendár

Nálada na trhoch

Zistite, či na jednotlivých trhoch prevažujú momentálne predávajúci alebo kupujúci.

Pohyby na trhoch

Zistite, ktoré trhy momentálne rastú a ktoré klesajú.

Pripojte sa k viac ako 1 700 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu