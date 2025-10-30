HN Televízia: Lacnejšiemu benzínu na našich pumpách by najviac mohol pomôcť Trump
Bol som v pondelok v HN Televízii k vývoju na ropnom trhu. Najskôr som dal výborný rozhovor. Potom mi volajú, že sa im zaplnil server a že ho teda nemajú...
Správy z trhov
Chipotle je jedným zo symbolov fast foodu v USA. Spoločnosť zverejnila výsledky, po ktorých akcie prudko klesli, a to aj napriek prekročeniu trhového konsenzu. Firma zlyhala v mimoriadne dôležitej oblasti, čím investorom signalizovala, že súčasný...
Technológia sa vyvíja závratným tempom a čoraz viac áut, tovární a bežných zariadení sa stáva inteligentnými. V centre tejto globálnej transformácie stojí spoločnosť NXP Semiconductors, holandský...
Amazon (AMZN.US) dnes po zatvorení amerického trhu zverejní výsledky za 3. kvartál 2025. Investori očakávajú ďalší solídny štvrťrok, hoci pretrváva neistota ohľadom tempa rastu cloudových služieb a pozície...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Téma včerejší seance bylo již od rána jasné. Americká cla a následná čínská odpověď, byly dominantními událostmi, a to i díky absenci jakéhokoli dodatečného...
Úterní seance se na trzích nese v možná až překvapivě klidném duchu, a to zejména s ohledem na zprávy z USA, kde americký prezident oznámil nová cla na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o nových amerických clech na Čínu a reakci finančních trhů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Prezident Trump dnes ráno oznámil sérii nových cel na čínské importy, které se týkají zboží v objemu 200 mld. dolarů. Cla dosahují 10 % s možností zvýšení...
Pondělní seance zatím přináší na většinu trhů tradičně líné obchodování. Nově příchozího makra je zatím málo a trhy se soustředí hlavně na téma americko-čínské...
môj dnešný komentár pre hnonline.sk Keďže sú už všetky problémy EÚ zjavne vyriešené, tak predseda EK Juncker vo svojom prejave o stave únie hovoril...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vyčkávání trhů na nová americká cla na Čínu a vývoji eurodolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Závěr minulého týdne se na finančních trzích nesl v poněkud nervózním duchu, k čemuž přispěly hlavně zprávy o tom, že americký prezident pověřil své spolupracovníky,...
Bol som v TA3 k Turecku (a čiastočne aj Argentíne). Zase však bola nejaká tlačovka, čo ju museli vysielať live, tak som musel robiť rozhovor postojačky ...
Minulý piatok bol zverejnený rast miezd v USA, ktorý vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2008 2,9%. Medzičasom dorazili ďalšie zaujímavé dáta z trhu práce,...
Po zajímavé včerejší seanci se na finanční trhy dnes vrací opět o něco více klidu a vyčkávání. Akciové indexy v Evropě i v USA nepatrně rostou a obchodování...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o výsledcích zasedání ECB a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla výsledky americké inflace a zasedání ECB s Bank of England. Obě centrální banky více méně splnily očekávání, i když o něco menší...
Dnes je na trhoch veselo. Udalosťou číslo jeden bolo zasadnutie ECB. Vzhľadom na to, že sa žiadne významnejšie zmeny nečakali, tak sa pozornosť sústredila...
Níže záznam z dnešního webináře, ve kterém jsme probrali výsledky americké inflace a průběh tiskové konference Evropské centrální banky. Inflace mírně...
