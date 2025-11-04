viac
Správy z trhov

Arista Networks – výhlaď na Q3: Čo môžeme očakávať?

4. novembra 2025

Arista Networks zverejní výsledky za tretí kvartál 2025 po skončení dnešnej seansy a očakávania sú vysoké. Silný dopyt po sieťových riešeniach pre infraštruktúru umelej inteligencie (AI) a hyperscale dátové...

AMD: Výhľad na 3. kvartál – Čo môžeme očakávať?

4. novembra 2025

Úvod Spoločnosť Advanced Micro Devices, známa ako AMD, dnes zverejní svoju štvrťročnú správu za tretí kvartál 2025, a to po uzatvorení trhov. Správa poskytne investorom kľúčové informácie o vývoji spoločnosti,...

Palantir po výsledkoch: Obeť vlastného úspechu?

4. novembra 2025

Palantir zverejnil svoje výsledky po uzatvorení pondelkovej seansy. Napriek výrazným nárastom vo väčšine kľúčových ukazovateľov trh – po počiatočnom raste – rýchlo spoločnosť devalvoval, pričom po uzávierke stratila...

