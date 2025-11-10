viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Odpočítavanie do Black Friday 2025: Ktoré akcie by mohli profitovať?

10. novembra 2025

Čierny piatok nie je len jedným dňom zliav – je to symbolický začiatok najlukratívnejšieho obdobia pre globálnych maloobchodníkov, a najmä pre e-commerce platformy. Hoci nie každá značka zaznamená rovnaký nárast predaja...

Od októbra je viac ako 40 miliónov Američanov ohrozených nedostatkom potravín – čo to znamená pre trh?

10. novembra 2025

Vláda v Spojených štátoch amerických je v súčasnosti v dôsledku sporu o rozpočtový zákon v stave odstávky, ktorý sa predĺžil a oficiálne sa stal najdlhším v histórii USA. Prekonal predchádzajúcu...

Venezuela: Čo by znamenala zmena moci pre ceny ropy?

6. novembra 2025

Znamenia na oblohe aj na zemi V posledných mesiacoch došlo k bezprecedentnému nárastu napätia medzi USA a Venezuelou, najmä medzi ich lídrami — Nicolásom Madurom a Donaldom Trumpom. Znepokojujúcejšie je, že toto napätie sprevádza...

