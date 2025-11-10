Ranní komentář: Další neúspěch jednání o brexitu dostal GBP pod tlak
Máme za sebou nervózní týden, který dostal pod tlak akcie po celém světě, zatímco na FX výrazně...
Správy z trhov
Čierny piatok nie je len jedným dňom zliav – je to symbolický začiatok najlukratívnejšieho obdobia pre globálnych maloobchodníkov, a najmä pre e-commerce platformy. Hoci nie každá značka zaznamená rovnaký nárast predaja...
Vláda v Spojených štátoch amerických je v súčasnosti v dôsledku sporu o rozpočtový zákon v stave odstávky, ktorý sa predĺžil a oficiálne sa stal najdlhším v histórii USA. Prekonal predchádzajúcu...
Znamenia na oblohe aj na zemi V posledných mesiacoch došlo k bezprecedentnému nárastu napätia medzi USA a Venezuelou, najmä medzi ich lídrami — Nicolásom Madurom a Donaldom Trumpom. Znepokojujúcejšie je, že toto napätie sprevádza...
Dnes začala výsledková sezóna za tretí kvartál. Vzhľadom na stredajší výpredaj akcií, ktorý...
Páteční seance na finanční trhy konečně přinesla o něco více klidu. Úroveň rizikových přirážek sice zůstává...
Shrnutí: Akciové indexy propadly kvůli kulminaci rizikové averze Na amerických indexech se množí fundamentální...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu akciových trhů a vývoji na americkém dolaru a na zlatě.
Keď niečo výpredaje zo stredy (a čiastočne aj zo štvrtku) ukázali, tak je to to, že zlato nie je bezpečný prístav, ktorému...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Také včerejší seance se na finančních trzích nesla v nervózním duchu, když se pod prodejní tlak...
Pre ropu dnes dorazili ďalšie negatívne správy. Po výpredajoch na akciových trhoch, s ktorými ruka v ruke klesali...
V komoditním shrnutí prezentujeme v tomto týdnu 4 trhy, které aktuálně vypadají zajímavě a/nebo vykázaly...
Americká inflácia dnes sklamala. Celková aj jadrová inflácia vzrástli medzimesačne o 0,1%, čakal sa pritom rast...
Procházíme si další složitou seancí, během které jsou evropské indexy znovu výrazněji v červených...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Včerajšie výpredaje na akciách prišli bez jednoznačnej príčiny. Z môjho pohľadu je to dané obavami z dopadu...
Dnes s Michaelou Lenochovou o propadu na akciových trzích a odpoledních statistikách inflace z USA.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včera jsme na akciovém trhu přešli do lehce panického režimu, díky kterému jsme se dočkali výprodejů napříč...
Akcie sú dnes v červenom. Story je klasická – obavy z dopadov obchodných vojen, problémov emerging ekonomík, sporov...
