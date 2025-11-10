Trump posiela nadol dolár, akcie opäť v čerenom.
Akcie sú dnes v červenom. Story je klasická – obavy z dopadov obchodných vojen, problémov emerging ekonomík, sporov...
Správy z trhov
Čierny piatok nie je len jedným dňom zliav – je to symbolický začiatok najlukratívnejšieho obdobia pre globálnych maloobchodníkov, a najmä pre e-commerce platformy. Hoci nie každá značka zaznamená rovnaký nárast predaja...
Viac
Vláda v Spojených štátoch amerických je v súčasnosti v dôsledku sporu o rozpočtový zákon v stave odstávky, ktorý sa predĺžil a oficiálne sa stal najdlhším v histórii USA. Prekonal predchádzajúcu...
Viac
Znamenia na oblohe aj na zemi V posledných mesiacoch došlo k bezprecedentnému nárastu napätia medzi USA a Venezuelou, najmä medzi ich lídrami — Nicolásom Madurom a Donaldom Trumpom. Znepokojujúcejšie je, že toto napätie sprevádza...
Viac
Akcie sú dnes v červenom. Story je klasická – obavy z dopadov obchodných vojen, problémov emerging ekonomík, sporov...
V minulém týdnu úspěšně zhodnotil situaci na kávě (COFFEE..) trader z Česka. Jeho zisk na pozici se vyšplhal...
Dnes dorazili dáta z priemyselnej výroby z viacerých európskych ekonomík. Tie dopadli o niečo lepšie, ako sa...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu rizikových přirážek a situaci na britské libře a měnách protinožců.
Shrnutí: Výsledková sezóna začíná v pátek 12. října Zisky pro celý index...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance sice začala v nervózním duchu, odpolední obchodování a otevření burz v USA, ale...
Klesajúci trendový kanál, v ktorom sa DAX obchodoval päť dní, je minulosťou a z tehcnického pohľadu sa mu tak otvára...
MMF dnes znížilo prognózy globálneho rastu HDP od roku 2018. Pre ďalšie dva roky o 0,2 percentuálneho bodu z 3,9% na...
Stejně jako včera, i dnes je seance bez významnějších fundamentů a tak v centru dění zůstává situace na trhu...
Shrnutí BRAComp vyskočil poté, co v prvním kole zvítězil Bolsonaro USDJPY se stahuje zpět z klíčové resistence Sója...
Môj dnešný komentár pre hnonline.sk Nová Talianska vláda zastavuje konsolidáciu verejných...
Dnes s Michaelou Lenochovou o růstu výnosů italských a amerických dluhopisů a situaci na eurodolaru.
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance se na finančních trzích nesla opět v nervózním duchu, i když během odpoledne po uzavření...
V USA je dnes svátek a makrokalendář je na nová data chudý, ale ani to dnes nebrání tomu, aby na trzích...
Hlavní události: Trhy reagují na vítězství Bolsonara v Brazílii a na čínské snížení...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o výsledcích z amerického trhu práce a dnešních fundamentech.
Uvedená krajina trvalého pobytu nie je podporovaná. Vyberte inú krajinu.
Zmena jazyka má vplyv na zmenu regulátora