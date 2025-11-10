Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Správy z trhov
Čierny piatok nie je len jedným dňom zliav – je to symbolický začiatok najlukratívnejšieho obdobia pre globálnych maloobchodníkov, a najmä pre e-commerce platformy. Hoci nie každá značka zaznamená rovnaký nárast predaja...
Viac
Vláda v Spojených štátoch amerických je v súčasnosti v dôsledku sporu o rozpočtový zákon v stave odstávky, ktorý sa predĺžil a oficiálne sa stal najdlhším v histórii USA. Prekonal predchádzajúcu...
Viac
Znamenia na oblohe aj na zemi V posledných mesiacoch došlo k bezprecedentnému nárastu napätia medzi USA a Venezuelou, najmä medzi ich lídrami — Nicolásom Madurom a Donaldom Trumpom. Znepokojujúcejšie je, že toto napätie sprevádza...
Viac
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Závěr minulého týdne přinesl výsledky z amerického trhu práce, které naplnily konsenzus v oblasti mezd...
Jeden z indikátorov rizika recesie – sklon americkej výnosovej krivky, sa v posledných dňoch zlepšil. Záporná...
Americká čísla z trhu práce jsou venku a žádné překvapení se tentokrát bohužel nekoná. Níže...
Shrnutí: Ethereum se pohybuje v trojúhelníkové formaci, pozornost si zaslouží dvě důležité úrovně Litecoin...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Přehled: Intel (INTC.US) posílil svůj celoroční výhled na konci minulého týdne Začátkem týdne...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu výnosů v Evropě a odpoledních statistikách z amerického trhu práce.
Máme za sebou pár velmi zajímavých obchodních seancí. Uplynulých pět dnů se neslo jednoznačně v duchu...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance přinesla další růst dluhopisových výnosů, které se tentokrát zvyšovaly hlavně...
Som dnes bol v rozhlase diskutovať o aktuálnom vývoji v Taliansku a na trhoch. Tu je link: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1003383
Nejvýnosnější obchod na reálných účtech si v minulém týdnu připsal obchodník na německém...
Trump si síce myslí, že keď má s Čínou vysoký obchodný prebytok, tak sa obchodná vojna vyhráva...
Včerejší růst amerických dluhopisových výnosů v se dnes promítnul do globálního ocenění...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu amerických dluhopisových výnosů a vývoji eurodolaru.
Není to tak dávno, kdy se obchodníci na AUD a NZD dívali jako na carry trade měny, tedy měny s vyšším...
Uvedená krajina trvalého pobytu nie je podporovaná. Vyberte inú krajinu.
Zmena jazyka má vplyv na zmenu regulátora