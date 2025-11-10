Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Čierny piatok nie je len jedným dňom zliav – je to symbolický začiatok najlukratívnejšieho obdobia pre globálnych maloobchodníkov, a najmä pre e-commerce platformy. Hoci nie každá značka zaznamená rovnaký nárast predaja...
Vláda v Spojených štátoch amerických je v súčasnosti v dôsledku sporu o rozpočtový zákon v stave odstávky, ktorý sa predĺžil a oficiálne sa stal najdlhším v histórii USA. Prekonal predchádzajúcu...
Znamenia na oblohe aj na zemi V posledných mesiacoch došlo k bezprecedentnému nárastu napätia medzi USA a Venezuelou, najmä medzi ich lídrami — Nicolásom Madurom a Donaldom Trumpom. Znepokojujúcejšie je, že toto napätie sprevádza...
Včerejší seance přinesla výrazný růst amerických výnosů, které se vyhouply v případě desetiletých...
Americká zásoby ropy podľa čerstvo zverejnených dát v minulom týždni prudko vzrástli. A to o 8 mil. barelov (čakal...
Hlavním tématem středeční seance je opět Itálie, odkud ale tentokrát po delší době přišly o něco...
Dnes s Michaelou Lenochovou o posledním vývoji na euru a libře a dnešních fundamentech.
Z Turecka dnes přišly důležité výsledky zářijové inflace a čísla jsou nakonec ještě horší,než...
Včerejší seance se už od rána nesla v duchu zvýšené rizikové averze kvůli situaci okolo schvalování...
Po viac ako troch mesiacoch som aktualizoval môj monitor podmienok pre budúci vývoj politiky centrálnych bánk krajín,...
Úterní seance se zatím na finančních trzích nese v lehce nervózním duchu. Vidět to je hlavně na ocenění...
Dnes s Michaelou Lenochovou o růstu cen ropy a odpoledních fundamentech.
Včerejší seance přinesla další výrazný růst cen ropy, která se v případě severomořského...
Taliansko opäť píše headliny a to negatívne dolieha na euro. Čo sa presne deje? Taliani predstavili pre rok 2019 deficit na...
Pondělní seance zatím na finančních trzích probíhá v lehce optimistickém duchu a na mírně nadprůměrných...
Záznam rozhovoru na téma investování do akcií, který jsme natočili se serverem investicni web. K zhlédnutí...
Môj dnešný komentár pre hnonline.sk Šéf ECB Mario Draghi v pondelok v europarlamente vyhlásil,...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o oslabení eurodolaru a výrazném nárůstu cen ropy.
Závěr minulého týdne se nesl v nervózním duchu, a to hlavně kvůli situaci v Itálii, kde vládní...
