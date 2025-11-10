Draghi nečakane vypustil jastrabí komentár. EURUSD si siahol na 1,18
Draghi dnes rozprával v Európskom parlamente. A podarilo sa mu rozhýbať euro. Vzhľadom na to, že ECB zasadala pred dvoma týždňami a Draghi po zasadnutí...
Správy z trhov
Čierny piatok nie je len jedným dňom zliav – je to symbolický začiatok najlukratívnejšieho obdobia pre globálnych maloobchodníkov, a najmä pre e-commerce platformy. Hoci nie každá značka zaznamená rovnaký nárast predaja...
Vláda v Spojených štátoch amerických je v súčasnosti v dôsledku sporu o rozpočtový zákon v stave odstávky, ktorý sa predĺžil a oficiálne sa stal najdlhším v histórii USA. Prekonal predchádzajúcu...
Znamenia na oblohe aj na zemi V posledných mesiacoch došlo k bezprecedentnému nárastu napätia medzi USA a Venezuelou, najmä medzi ich lídrami — Nicolásom Madurom a Donaldom Trumpom. Znepokojujúcejšie je, že toto napätie sprevádza...
Po velmi úspěšném minulém týdnu vstupují finanční trhy do nového týdne spíše opatrně. Akciové indexy své zisky nenavyšují a pozice jen na podprůměrných...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery dnes prekvapil. Po nečakane prudkom raste z minulého mesiaca si svoje zisky podržal. A to aj napriek tomu, že v piatok...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu akciových indexů a dalším vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Minulý týden se na finančních trzích nesl ve velmi dobrém duchu, a to navzdory pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, která navíc podle všeho ještě...
Dnes je pod silným tlakom libra. Zodpovedný je za to prejav britskej premiérky Mayovej k aktuálnemu vývoju rokovaní s EÚ. Jej slová boli dosť tvrdé, také...
Týden se nám pomalu chýlí ke konci a americký akciový index S&P500 je na nových maximech. Pojďme se tedy podívat na to, jakým akciím se za poslední...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla výrazný růst rizikových aktiv, který pomohl americkým akciovým indexům vyhoupnout se opět na historické maximum, zatímco potopil...
Updatol som môj model pre americkú ekonomiku, v rámci ktorého sledujem viac ako 40 indikátorov rozdelených do siedmych kategórií. Ten od júlového vydania...
Po několika klidných dnech je dnešní seance na finančních trzích o poznání zajímavější. Za pozornost podle nás stojí hlavně rostoucí dluhopisové výnosy...
Viackrát som posledne písal, že rovnováha na ropnom trhu je krehká a že sa to môže rýchlo zmeniť. A vyzerá to tak, že sa situácia začína meniť. 1. Zásoby...
Dnes s Michaelou Lenochovou o výkyvech na britské libře a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zajímavé zprávy hlavně pro britskou libru, které kvůli pokračujícímu vyjednávání o brexitu nakonec nepomohly ani jinak velmi slušné...
Mám posledne také mediálne kolečko. Najnovšie som bol v Rádiu Slovensko s Ľubošom Pavelkom z Ekonomickej Univerzity k výročiu krízy. Tu je odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/994404
Nejvíce ziskový obchod na reálných účtech XTB v České republice byl v minulém týdnu realizován na kukuřici (Corn..). Trader otevřel krátkou pozici dne...
Po včerejší trochu překvapivě klidné seanci ani dnes obchodníci zdá se nemají příliš důvodů k nervozitě. Včerejší téma americko-čínské obchodní války na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o pokračování obchodních válek mezi USA a Čínou a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
