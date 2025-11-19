Ranní komentář: Nervozita na trzích stále nepolevuje, dnes zasedá Bank of Canada
Také včerejší seance dostala akciové trhy do červených čísel, i když se po otevření Ameriky nakonec situace...
Správy z trhov
Jeden z prevádzkovateľov jadrových elektrární v USA, spoločnosť Constellation Energy, získal súhlas a financovanie vo výške jednej miliardy dolárov na opätovné spustenie jednej z uzavretých jadrových elektrární....
Kryptomeny začali pondelkové obchodovanie poklesom a počas noci Bitcoin krátko klesol na úroveň 92 500 USD, čím zmazal svoje doterajšie zisky; Ethereum kleslo späť pod hranicu 3 000 USD. Predaj sa čiastočne zvrátil, keďže sa zlepšila nálada...
Spoločnosť Alphabet Inc., známa skôr ako Google, sa opäť ocitla v hľadáčiku európskych regulátorov. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že začína vyšetrovanie voči spoločnosti Alphabet, ktorá je podozrivá z porušenia...
Ani úterní seance zatím výraznější úlevu na finanční trhy nepřináší. Nově...
Shrnutí: Brazilská Bovespa (BRAComp) drží zisky před druhým kolem prezidentských voleb Může zasedání...
Dnes vyšiel podľa nášho názoru jeden z najdôležitejších predstihových reportov pre vývoj...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o politických i hospodářských problémech, které negativně doléhají na finanční...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance nakonec přinesla na akciové trhy mírnou korekci, která zdá se ještě o něco zesiluje také...
Ratingová agentúra Moody’s v piatok znížila rating na talianske dlhopisy z Baa2 na Baa3, čo je posledná úroveň...
Pondělní seance zatím na trzích probíhá v lehce optimistickém duchu. Evropské akcie se ve většině...
Souhrn: ABC korekce stále ve hře DE30 bojuje v okolí úrovně 11 850 bodů 50 % retracement brání...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o uklidnění situace na trzích a výhledu na tento týden.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Minulý týden přinesl na finanční trhy částečné zklidnění, které se projevilo hlavně na snížení...
Keďže sa napätie na trhu s talianskymi dlhopismi stupňuje (dnes boli jeden čas výnosy z desaťročných dlhopisov dokonca nad úrovňou...
Shrnutí: Alphabet (GOOGL.US) se v poslední době nedaří kvůli úniku dat a expanzi do Číny Společnost...
Novozélandský dolar, tzv. kiwi, je zatím nejsilnější měnou G10. Na páru NZDCAD je momentálně 1,2 % v plusu,...
Níže nabízíme záznam z dnešního flash news webináře na téma kanadské inflace. Výsledkjy...
Medziročný rast čínskej ekonomiky podľa dnešných ranných dát spomalil zo 6,7% na 6,5%. (čakalo sa o niečo pomalšie...
Obchod s nejvyšším ziskem na reálných účtech ve výši téměř 229 tisíc korun realizoval...
Týden se nám pomalu chýlí ke svému konci, takže nastal čas podívat se opět na to, kterým akciím...
