Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Constellation Energy a Three Mile Island – Jadrová minulosť a budúcnosť

19. novembra 2025

Jeden z prevádzkovateľov jadrových elektrární v USA, spoločnosť Constellation Energy, získal súhlas a financovanie vo výške jednej miliardy dolárov na opätovné spustenie jednej z uzavretých jadrových elektrární....

Krypto novinky: Bitcoin sa snaží zastaviť výpredaj 📌 ETF fondy vytvárajú tlak na kryptomeny

17. novembra 2025

Kryptomeny začali pondelkové obchodovanie poklesom a počas noci Bitcoin krátko klesol na úroveň 92 500 USD, čím zmazal svoje doterajšie zisky; Ethereum kleslo späť pod hranicu 3 000 USD. Predaj sa čiastočne zvrátil, keďže sa zlepšila nálada...

Google a jeho problémy v Európe

13. novembra 2025

Spoločnosť Alphabet Inc., známa skôr ako Google, sa opäť ocitla v hľadáčiku európskych regulátorov. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že začína vyšetrovanie voči spoločnosti Alphabet, ktorá je podozrivá z porušenia...

