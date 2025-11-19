Minuta s XTB
Dnes s Monikou Holzknechtovou o posledním vývoji na akciových trzích a odpoledních fundamentech.
Správy z trhov
Jeden z prevádzkovateľov jadrových elektrární v USA, spoločnosť Constellation Energy, získal súhlas a financovanie vo výške jednej miliardy dolárov na opätovné spustenie jednej z uzavretých jadrových elektrární....
Kryptomeny začali pondelkové obchodovanie poklesom a počas noci Bitcoin krátko klesol na úroveň 92 500 USD, čím zmazal svoje doterajšie zisky; Ethereum kleslo späť pod hranicu 3 000 USD. Predaj sa čiastočne zvrátil, keďže sa zlepšila nálada...
Spoločnosť Alphabet Inc., známa skôr ako Google, sa opäť ocitla v hľadáčiku európskych regulátorov. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že začína vyšetrovanie voči spoločnosti Alphabet, ktorá je podozrivá z porušenia...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o posledním vývoji na akciových trzích a odpoledních fundamentech.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Na akciových trzích včera znovu zavládla nervozita, i když tentokrát korekce nebyla doprovázena růstem dluhopisových...
Dokončili sme náš model, ktorý moniutoruje ekonomiku eurozóny. V nedávnej minulosti sme zverejňovali výstupy...
Čtvrteční seance zatím žádné větší měny na finanční trhy nepřinesla a většina obchodníků...
V rámci všetkých možných rizík v posledných dňoch zanikla jedna dobrá správa. Skončili sa výpredaje...
Dnes s Michaelou Lenochovou o dobrém výkonu amerického dolaru a vývoji na britské libře
Včerejší seance další snížení rizikových přirážek nepřinesla, ale ty naštěstí pro...
Americké zásoby ropy opäť prudko rástli. Tentokrát o 6,5 mil. barelov (čakal sa rast o 1,6 mil.). Jedná sa o tretí...
Souhrn: Evropa předbíhá USA a Asii v objemu ICOs RIPPLE dnes svým výkonem válcuje hlavní kryptoměny Bývalý...
Po včerejší silné růstové seanci dnes na globálních akciových trzích začala fáze vyčkávání....
Britská inflácia sklamala. Celková inflácia spomalila z 2,7% na 2,4% (čakalo sa spomalenie na 2,6%) a jadrová inflácia,...
Včera vyšli dva prieskumy sentimentu – nemecká ekonomické dôvera ZEW a americká výrobná dôvera...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu akciových trhů a důležitém summitu EU o Brexitu.
Také včera pokračoval na finančních trzích postupný příliv kapitálu zpět do rizikovějších aktiv,...
Dnešek zatím na trzích vypadá na další klidnou seanci, a jak jsme už koncem týdne předpokládali,...
