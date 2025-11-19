Investori sú ohľadom vývoja globálnej ekonomiky najnegatívnejší od krízy
Za zvýšenou averziou k riziku na trhoch stoja aj obavy o ekonomický vývoj. Naznačuje to aj októbrové vydanie...
Správy z trhov
Jeden z prevádzkovateľov jadrových elektrární v USA, spoločnosť Constellation Energy, získal súhlas a financovanie vo výške jednej miliardy dolárov na opätovné spustenie jednej z uzavretých jadrových elektrární....
Viac
Kryptomeny začali pondelkové obchodovanie poklesom a počas noci Bitcoin krátko klesol na úroveň 92 500 USD, čím zmazal svoje doterajšie zisky; Ethereum kleslo späť pod hranicu 3 000 USD. Predaj sa čiastočne zvrátil, keďže sa zlepšila nálada...
Viac
Spoločnosť Alphabet Inc., známa skôr ako Google, sa opäť ocitla v hľadáčiku európskych regulátorov. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že začína vyšetrovanie voči spoločnosti Alphabet, ktorá je podozrivá z porušenia...
Viac
Za zvýšenou averziou k riziku na trhoch stoja aj obavy o ekonomický vývoj. Naznačuje to aj októbrové vydanie...
Dnes s Michaelou Lenochovou o poklesu indexu VIX a vývoji na novozélandském dolaru.
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance přinesla na finanční trhy opět trochu více klidu, což se projevilo hlavně na stabilizaci na akciích...
Pozrime sa na to, čo sa stalo od výpredajov na dlhopisových trhoch. Porovnanie aktuálnych výnosov s výnosmi z 9.10.,...
Po divokém minulém týdnu vstupují obchodníci do nového týdne o poznání opatrněji. Svou roli...
Souhrn: Německý index se obchoduje na minimech tohoto roku Na grafu probíhá ABC korekce DAX (DE30 na platformě xStation5)...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Rozhovor v ranných správach RTVS k minulotýždňovému výplachu na akciových trhoch: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/169626#1200 (cca...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vývoji na akciových trzích, na libře a odpoledních fundamentech.
Britská libra zaznamenává v pondělí ráno nejvyšší ztráty z měn skupiny G10. Hlavním...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Máme za sebou nervózní týden, který dostal pod tlak akcie po celém světě, zatímco na FX výrazně...
Dnes začala výsledková sezóna za tretí kvartál. Vzhľadom na stredajší výpredaj akcií, ktorý...
Páteční seance na finanční trhy konečně přinesla o něco více klidu. Úroveň rizikových přirážek sice zůstává...
Shrnutí: Akciové indexy propadly kvůli kulminaci rizikové averze Na amerických indexech se množí fundamentální...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu akciových trhů a vývoji na americkém dolaru a na zlatě.
Keď niečo výpredaje zo stredy (a čiastočne aj zo štvrtku) ukázali, tak je to to, že zlato nie je bezpečný prístav, ktorému...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Uvedená krajina trvalého pobytu nie je podporovaná. Vyberte inú krajinu.
Zmena jazyka má vplyv na zmenu regulátora