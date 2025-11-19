Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Správy z trhov
Jeden z prevádzkovateľov jadrových elektrární v USA, spoločnosť Constellation Energy, získal súhlas a financovanie vo výške jednej miliardy dolárov na opätovné spustenie jednej z uzavretých jadrových elektrární....
Kryptomeny začali pondelkové obchodovanie poklesom a počas noci Bitcoin krátko klesol na úroveň 92 500 USD, čím zmazal svoje doterajšie zisky; Ethereum kleslo späť pod hranicu 3 000 USD. Predaj sa čiastočne zvrátil, keďže sa zlepšila nálada...
Spoločnosť Alphabet Inc., známa skôr ako Google, sa opäť ocitla v hľadáčiku európskych regulátorov. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že začína vyšetrovanie voči spoločnosti Alphabet, ktorá je podozrivá z porušenia...
Také včerejší seance se na finančních trzích nesla v nervózním duchu, když se pod prodejní tlak...
Pre ropu dnes dorazili ďalšie negatívne správy. Po výpredajoch na akciových trhoch, s ktorými ruka v ruke klesali...
V komoditním shrnutí prezentujeme v tomto týdnu 4 trhy, které aktuálně vypadají zajímavě a/nebo vykázaly...
Americká inflácia dnes sklamala. Celková aj jadrová inflácia vzrástli medzimesačne o 0,1%, čakal sa pritom rast...
Procházíme si další složitou seancí, během které jsou evropské indexy znovu výrazněji v červených...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Včerajšie výpredaje na akciách prišli bez jednoznačnej príčiny. Z môjho pohľadu je to dané obavami z dopadu...
Dnes s Michaelou Lenochovou o propadu na akciových trzích a odpoledních statistikách inflace z USA.
Včera jsme na akciovém trhu přešli do lehce panického režimu, díky kterému jsme se dočkali výprodejů napříč...
Akcie sú dnes v červenom. Story je klasická – obavy z dopadov obchodných vojen, problémov emerging ekonomík, sporov...
V minulém týdnu úspěšně zhodnotil situaci na kávě (COFFEE..) trader z Česka. Jeho zisk na pozici se vyšplhal...
Dnes dorazili dáta z priemyselnej výroby z viacerých európskych ekonomík. Tie dopadli o niečo lepšie, ako sa...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu rizikových přirážek a situaci na britské libře a měnách protinožců.
Shrnutí: Výsledková sezóna začíná v pátek 12. října Zisky pro celý index...
Včerejší seance sice začala v nervózním duchu, odpolední obchodování a otevření burz v USA, ale...
