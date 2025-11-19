FED zvýšil prognózu dlhodobo rovnovážnej sadzby. EURUSD si zatiaľ nevybral smer.
Malo to byť nudné zasadnutie, ktoré malo priniesť len zvýšenie sadzieb, udialo sa však celkom veľa: Fed zo svojho sprievodného komentára po zvýšení sadzieb...
Správy z trhov
Jeden z prevádzkovateľov jadrových elektrární v USA, spoločnosť Constellation Energy, získal súhlas a financovanie vo výške jednej miliardy dolárov na opätovné spustenie jednej z uzavretých jadrových elektrární....
Kryptomeny začali pondelkové obchodovanie poklesom a počas noci Bitcoin krátko klesol na úroveň 92 500 USD, čím zmazal svoje doterajšie zisky; Ethereum kleslo späť pod hranicu 3 000 USD. Predaj sa čiastočne zvrátil, keďže sa zlepšila nálada...
Spoločnosť Alphabet Inc., známa skôr ako Google, sa opäť ocitla v hľadáčiku európskych regulátorov. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že začína vyšetrovanie voči spoločnosti Alphabet, ktorá je podozrivá z porušenia...
Středeční seance zatím na trzích podle očekávání probíhá ve velmi opatrné atmosféře. Evropa dnes byla kompletně bez důležitých fundamentů a trh tak nervozně...
Výnosy z desaťročných amerických dlhopisov v posledných dňoch atakovali májové dlhodobé maximá na úrovni 3,1%. Keďže je úročenie jednou z kľúčových veličín...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vývoji na americkém dolaru a večerním zasedání Fedu.
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a tak si akcie i většina měn své ceny mohly podržet. Už dnešní ráno, ale dokázalo rozpohybovat...
Úterní seance je zatím na finančních trzích bez velkých překvapení a nese se ve spíše vyčkávacím duchu. Po včerejší mírné korekci dnes Evropské indexy...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním dopadu projevu guvernéra ECB Draghiho na euro a výhledu na dnešní seanci.
Keďže Britská premiérka Mayová v piatok opäť vyrukovala s hrozbou tvrdého BrExitu, keď jej EÚ neustúpi (a poslala libru prudko nadol), tak sa pozrime na...
Včerejší seance přinesla mírnou korekci na akciové indexy, které si ale většinu svých nedávných zisků stále bez problémů drží. Na devizovém trhu byla situace...
Draghi dnes rozprával v Európskom parlamente. A podarilo sa mu rozhýbať euro. Vzhľadom na to, že ECB zasadala pred dvoma týždňami a Draghi po zasadnutí...
Po velmi úspěšném minulém týdnu vstupují finanční trhy do nového týdne spíše opatrně. Akciové indexy své zisky nenavyšují a pozice jen na podprůměrných...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery dnes prekvapil. Po nečakane prudkom raste z minulého mesiaca si svoje zisky podržal. A to aj napriek tomu, že v piatok...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu akciových indexů a dalším vývoji amerického dolaru.
Minulý týden se na finančních trzích nesl ve velmi dobrém duchu, a to navzdory pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, která navíc podle všeho ještě...
Dnes je pod silným tlakom libra. Zodpovedný je za to prejav britskej premiérky Mayovej k aktuálnemu vývoju rokovaní s EÚ. Jej slová boli dosť tvrdé, také...
Týden se nám pomalu chýlí ke konci a americký akciový index S&P500 je na nových maximech. Pojďme se tedy podívat na to, jakým akciím se za poslední...
