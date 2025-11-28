Technická analýza: DAX sa vymanil z klesajúceho trendového kanála
Klesajúci trendový kanál, v ktorom sa DAX obchodoval päť dní, je minulosťou a z tehcnického pohľadu sa mu tak otvára...
Vstupujeme do posledného mesiaca obchodovania na globálnych finančných trhoch v roku 2025. Budúci týždeň sa pozornosť investorov sústredí najmä na najnovšie kľúčové údaje z USA pred zasadnutím Fedu, ďalšie...
Britské trhy na to netrpezlivo čakali: včera premiérka Rachel Reeves predstavila rozpočet na nasledujúci rok. Tento rozpočet, považovaný za potenciálny koncoročný katalyzátor, sa ocitol v centre pozornosti, pričom investori pozorne sledovali každé...
V treťom štvrťroku 2025 spoločnosť CD Projekt (CDR.PL) predstavila výsledky, ktoré jasne potvrdzujú tézu o „druhom živote“ Cyberpunku. Spoločnosť nielenže prekonala konsenzus trhu na všetkých kľúčových úrovniach (tržby,...
MMF dnes znížilo prognózy globálneho rastu HDP od roku 2018. Pre ďalšie dva roky o 0,2 percentuálneho bodu z 3,9% na...
Stejně jako včera, i dnes je seance bez významnějších fundamentů a tak v centru dění zůstává situace na trhu...
Shrnutí BRAComp vyskočil poté, co v prvním kole zvítězil Bolsonaro USDJPY se stahuje zpět z klíčové resistence Sója...
Môj dnešný komentár pre hnonline.sk Nová Talianska vláda zastavuje konsolidáciu verejných...
Dnes s Michaelou Lenochovou o růstu výnosů italských a amerických dluhopisů a situaci na eurodolaru.
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance se na finančních trzích nesla opět v nervózním duchu, i když během odpoledne po uzavření...
V USA je dnes svátek a makrokalendář je na nová data chudý, ale ani to dnes nebrání tomu, aby na trzích...
Hlavní události: Trhy reagují na vítězství Bolsonara v Brazílii a na čínské snížení...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o výsledcích z amerického trhu práce a dnešních fundamentech.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Závěr minulého týdne přinesl výsledky z amerického trhu práce, které naplnily konsenzus v oblasti mezd...
Jeden z indikátorov rizika recesie – sklon americkej výnosovej krivky, sa v posledných dňoch zlepšil. Záporná...
Americká čísla z trhu práce jsou venku a žádné překvapení se tentokrát bohužel nekoná. Níže...
Shrnutí: Ethereum se pohybuje v trojúhelníkové formaci, pozornost si zaslouží dvě důležité úrovně Litecoin...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Přehled: Intel (INTC.US) posílil svůj celoroční výhled na konci minulého týdne Začátkem týdne...
