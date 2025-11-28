Minuta s XTB
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu výnosů v Evropě a odpoledních statistikách z amerického trhu práce.
Správy z trhov
Vstupujeme do posledného mesiaca obchodovania na globálnych finančných trhoch v roku 2025. Budúci týždeň sa pozornosť investorov sústredí najmä na najnovšie kľúčové údaje z USA pred zasadnutím Fedu, ďalšie...
Britské trhy na to netrpezlivo čakali: včera premiérka Rachel Reeves predstavila rozpočet na nasledujúci rok. Tento rozpočet, považovaný za potenciálny koncoročný katalyzátor, sa ocitol v centre pozornosti, pričom investori pozorne sledovali každé...
V treťom štvrťroku 2025 spoločnosť CD Projekt (CDR.PL) predstavila výsledky, ktoré jasne potvrdzujú tézu o „druhom živote“ Cyberpunku. Spoločnosť nielenže prekonala konsenzus trhu na všetkých kľúčových úrovniach (tržby,...
Máme za sebou pár velmi zajímavých obchodních seancí. Uplynulých pět dnů se neslo jednoznačně v duchu...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance přinesla další růst dluhopisových výnosů, které se tentokrát zvyšovaly hlavně...
Som dnes bol v rozhlase diskutovať o aktuálnom vývoji v Taliansku a na trhoch. Tu je link: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1003383
Nejvýnosnější obchod na reálných účtech si v minulém týdnu připsal obchodník na německém...
Trump si síce myslí, že keď má s Čínou vysoký obchodný prebytok, tak sa obchodná vojna vyhráva...
Včerejší růst amerických dluhopisových výnosů v se dnes promítnul do globálního ocenění...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Přinášíme Vám investiční doporučení pro obchodování na měnovém trhu, která přebíráme...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu amerických dluhopisových výnosů a vývoji eurodolaru.
Není to tak dávno, kdy se obchodníci na AUD a NZD dívali jako na carry trade měny, tedy měny s vyšším...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance přinesla výrazný růst amerických výnosů, které se vyhouply v případě desetiletých...
Americká zásoby ropy podľa čerstvo zverejnených dát v minulom týždni prudko vzrástli. A to o 8 mil. barelov (čakal...
Hlavním tématem středeční seance je opět Itálie, odkud ale tentokrát po delší době přišly o něco...
Dnes s Michaelou Lenochovou o posledním vývoji na euru a libře a dnešních fundamentech.
Z Turecka dnes přišly důležité výsledky zářijové inflace a čísla jsou nakonec ještě horší,než...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance se už od rána nesla v duchu zvýšené rizikové averze kvůli situaci okolo schvalování...
