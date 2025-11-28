viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Správy z trhov

Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (28. 11. 2025)

28. novembra 2025

Vstupujeme do posledného mesiaca obchodovania na globálnych finančných trhoch v roku 2025. Budúci týždeň sa pozornosť investorov sústredí najmä na najnovšie kľúčové údaje z USA pred zasadnutím Fedu, ďalšie...

Makroekonomické zameranie: Fiškálny obrat v Spojenom kráľovstve?

27. novembra 2025

Britské trhy na to netrpezlivo čakali: včera premiérka Rachel Reeves predstavila rozpočet na nasledujúci rok. Tento rozpočet, považovaný za potenciálny koncoročný katalyzátor, sa ocitol v centre pozornosti, pričom investori pozorne sledovali každé...

Štvrťročné výsledky spoločnosti CD Projekt - „Beat“ na celej čiare📱

27. novembra 2025

V treťom štvrťroku 2025 spoločnosť CD Projekt (CDR.PL) predstavila výsledky, ktoré jasne potvrdzujú tézu o „druhom živote“ Cyberpunku. Spoločnosť nielenže prekonala konsenzus trhu na všetkých kľúčových úrovniach (tržby,...

