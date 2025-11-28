Monitor podmienok politiky centrálnych bánk: USA, Nórsko a ČR môžu pokojne zvyšovať sadzby ďalej
Po viac ako troch mesiacoch som aktualizoval môj monitor podmienok pre budúci vývoj politiky centrálnych bánk krajín,...
Vstupujeme do posledného mesiaca obchodovania na globálnych finančných trhoch v roku 2025. Budúci týždeň sa pozornosť investorov sústredí najmä na najnovšie kľúčové údaje z USA pred zasadnutím Fedu, ďalšie...
Britské trhy na to netrpezlivo čakali: včera premiérka Rachel Reeves predstavila rozpočet na nasledujúci rok. Tento rozpočet, považovaný za potenciálny koncoročný katalyzátor, sa ocitol v centre pozornosti, pričom investori pozorne sledovali každé...
V treťom štvrťroku 2025 spoločnosť CD Projekt (CDR.PL) predstavila výsledky, ktoré jasne potvrdzujú tézu o „druhom živote“ Cyberpunku. Spoločnosť nielenže prekonala konsenzus trhu na všetkých kľúčových úrovniach (tržby,...
Úterní seance se zatím na finančních trzích nese v lehce nervózním duchu. Vidět to je hlavně na ocenění...
Dnes s Michaelou Lenochovou o růstu cen ropy a odpoledních fundamentech.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Včerejší seance přinesla další výrazný růst cen ropy, která se v případě severomořského...
Taliansko opäť píše headliny a to negatívne dolieha na euro. Čo sa presne deje? Taliani predstavili pre rok 2019 deficit na...
Pondělní seance zatím na finančních trzích probíhá v lehce optimistickém duchu a na mírně nadprůměrných...
Záznam rozhovoru na téma investování do akcií, který jsme natočili se serverem investicni web. K zhlédnutí...
Môj dnešný komentár pre hnonline.sk Šéf ECB Mario Draghi v pondelok v europarlamente vyhlásil,...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o oslabení eurodolaru a výrazném nárůstu cen ropy.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Závěr minulého týdne se nesl v nervózním duchu, a to hlavně kvůli situaci v Itálii, kde vládní...
Dnešné inflačné čísla z Nemecka museli potešiť ECB. Jej šéf Draghi začiatkom týždňa vyslovil silnú dôveru v zrýchlenie jadrovej inflácie. Medzimesačne...
V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z Česka. Obchod na německém akciovém indexu DAX (DE.30.) mu přinesl navýšení reálného účtu téměř o 279 tisíc...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o včerejším zasedání Fedu a ranním oslabení eura. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
ECB dnes zverejnila svoje štatistiky monetárneho vývoja. Tie na rozdiel od niektorých iných dát dodávajú dôvod pre optimizmus – rast úverov súkromnej...
Francúzsko sa podľa všetkého po niekoľkých kvartáloch vracia do pozície nízko rastúcej ekonomiky eurozóny. Po podnikovej dôvere prudko padá aj spotrebiteľská...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zasedání americké centrální banky, která podle očekávání zvýšila úrokové sazby a ve svém výhledu naznačila, že sazby může zvednout...
