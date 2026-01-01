Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.
|
Názov súborov cookie
|
Popis
|SERVERID
|userBranchSymbol
|Doba platnosti: 1 deň
|adobe_unique_id
|Doba platnosti: 364 dní
|test_cookie
|Doba platnosti: 1 hodina
|SESSID
|Doba platnosti: 1 deň
|__hssc
|Doba platnosti: 1 hodina
|__cf_bm
|Doba platnosti: 1 hodina
|xtbCookiesSettings
|Doba platnosti: 364 dní
|TS5b68a4e1027
|xtbLanguageSettings
|Doba platnosti: 364 dní
|countryIsoCode
|userPreviousBranchSymbol
|Doba platnosti: 364 dní
|intercom-id-iojaybix
|Doba platnosti: 270 dní
|intercom-session-iojaybix
|Doba platnosti: 6 dní
|intercom-device-id-iojaybix
|Doba platnosti: 270 dní
|_vis_opt_test_cookie
|__cfruid
|_cfuvid
|OClmoOot
|Doba platnosti: 18262 dní