Forex (definície)

V tomto článku sa dozviete, aké základné pojmy by mal poznať každý trader aj investor. Text vysvetľuje kľúčové definície od menových párov a obchodných seáns až po hlavné, vedľajšie a exotické meny, aby ste sa na devízovom trhu vedeli lepšie orientovať.
V tomto článku sa dozviete, aké základné pojmy by mal poznať každý trader aj investor. Text vysvetľuje kľúčové definície od menových párov a obchodných seáns až po hlavné, vedľajšie a exotické meny, aby ste sa na devízovom trhu vedeli lepšie orientovať.
Mimoburzový trh (OTC)
Decentralizovaný trh, na ktorom účastníci trhu obchodujú s akciami, komoditami, menami alebo inými inštrumentmi priamo medzi dvoma stranami a bez centrálnej burzy alebo brokera.
Menový pár
Kotácia dvoch rôznych mien, kde jedna je kótovaná voči druhej. Každá mena je reprezentovaná trojpísmenovou skratkou a od meny, s ktorou je spárovaná, je zvyčajne oddelená medzerou, bodkou alebo lomkou. Napríklad EUR/USD označuje menový pár euro - americký dolár. Prvá uvedená mena menového páru sa nazýva základná mena a druhá mena sa nazýva mena kotácie.
Základná mena a mena kotácie
Výpočet kurzov medzi cudzími menovými pármi je faktorom základnej meny. Zvyčajne sa menový pár reprezentuje takto - EURUSD 1,1830. V tomto príklade je euro (EUR) základnou menou a americký dolár (USD) je menou kotácie. Rozdiel medzi týmito dvoma menami je pomerová cena. Udáva, koľko kotovanej meny je potrebné na nákup jednej jednotky základnej meny. Jedno euro sa teda bude obchodovať za 1,1830 amerického dolára.
Hlavné meny
Celosvetovo najčastejšie obchodované menové páry. Zahŕňajú meny euro, americký dolár, japonský jen, britskú libru, austrálsky dolár, kanadský dolár a švajčiarsky frank. Hlavné meny sú tie, v ktorých je denominovaná väčšina svetových zahraničných transakcií, čo znamená, že sú najlikvidnejšie. Sú to tiež meny, voči ktorým krajiny najčastejšie oceňujú svoju vlastnú menu.
Minors / Menšie páry
Známe aj ako krížové menové páry, sú páry, ktoré neobsahujú americký dolár, ale obsahujú aspoň jednu z ďalších troch hlavných svetových mien. Tieto o niečo menej populárne páry často zažívajú divokejšie výkyvy oboma smermi v dôsledku nižšej likvidity na trhu. To tiež znamená, že ich spready sú v porovnaní s hlavnými menami často širšie.
Exotické páry
Zvyčajne sa skladajú z hlavnej meny spolu s málo obchodovanou menou alebo menou rozvíjajúcej sa ekonomiky. Príkladmi sú USDTRY, USDMXN, EURPLN alebo EURHUF. S týmito pármi sa neobchoduje tak často ako s hlavnými alebo vedľajšími menami, takže náklady na obchodovanie týchto párov môžu byť často vyššie ako pri hlavných alebo vedľajších menách z dôvodu nedostatočnej likvidity na týchto trhoch. Exotické meny môžu byť veľmi volatilné a často sa obchodujú v nízkych objemoch.
Forexové obchodné seansy
Forexový trh je k dispozícii na obchodovanie od nedele 23:00 stredoeurópskeho času do piatka 22:00 stredoeurópskeho času, teda 4 celé dni a 23 hodín. Možno ho rozdeliť na štyri hlavné obchodné seansy: Seansa v Sydney, Tokijská seansa, Londýnska seansa a Newyorská seansa. Niekedy sa seansy prekrývajú, napríklad štvorhodinové obdobie najvyššej aktivity v Európe aj v Severnej Amerike, ktoré často sprevádza zvýšená volatilita.
Komoditné meny
Meny krajín s bohatými zdrojmi a veľkými zásobami komodít. Tieto krajiny sa vo veľkej miere spoliehajú na vývoz komodít, preto výmenné kurzy ich národných mien môžu kolísať spolu s cenami komodít. Do skupiny komoditných mien patria: Kanadský dolár, Ruský rubeľ, Austrálsky dolár a Novozélandský dolár.
