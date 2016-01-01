Đọc thêm
XTB

XTB — Để tiền làm việc cho bạn

Chúng tôi mang đến các giải pháp giúp tiền của bạn làm việc theo nhiều cách khác nhau. Chỉ với một ứng dụng duy nhất, bạn có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt cơ hội đầu tư.

Tin cậy

🏆 Nhà môi giới xuất sắc nhất năm 2024 theo Invest Cuffs

1,7 triệu+

Khách hàng XTB Group

20+

Năm kinh nghiệm

13

Thị trường

1000+

Nhân viên

Nền tảng vững chắc

Khám phá giá trị cốt lõi của chúng tôi

Công nghệ

XTB liên tục phát triển công nghệ độc quyền để đảm bảo mang đến dịch vụ chất lượng cao nhất. Từ các giải pháp đầu tư cho đến tiết kiệm, chúng tôi luôn tiên phong trong việc nắm bắt các xu hướng tài chính toàn cầu.

Tin cậy

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, XTB đã được hơn 1,7 triệu khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng. Chúng tôi tự hào được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Warsaw từ năm 2016.

Hỗ trợ

Đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng 18 ngôn ngữ và hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu qua email, trò chuyện hoặc điện thoại. Chúng tôi không ngừng mở rộng thư viện tài liệu và video kiến thức phong phú.

Tầm nhìn của XTB

Vươn tầm toàn cầu

Gắn kết thị trường

Chúng tôi hiện diện tại hơn 12 quốc gia trên 3 châu lục.

Giám sát bởi các tổ chức quốc tế

XTB International Limited được quản lý bởi FSC Belize, đồng thời hoạt động toàn cầu của chúng tôi còn được giám sát bởi các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu thế giới đến từ nhiều quốc gia bao gồm KNF, FCA, CySEC và DFSA.

Thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm

Chúng tôi cam kết thúc đẩy việc thực hành các chiến lược đầu tư đúng đắn và các biện pháp an ninh mạng tiên tiến trên tất cả các quốc gia mà chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Sản phẩm

Tại XTB, tiền có thể làm việc theo nhiều cách

Giao dịch

Giao dịch hàng nghìn sản phẩm CFD tiền tệ, chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu và ETF

Đầu tư

Đầu tư vào cổ phiếu và ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu thế giới từ Đức, Mỹ đến Anh Quốc

Tiết kiệm

Đầu tư thông minh với Kế hoạch Đầu tư tại XTB

Đại sứ

Gặp gỡ đại sứ XTB

Kinh doanh chuẩn mực, gắn kết bền vững

Tại XTB, chúng tôi hiểu rằng sự bền vững là yếu tố cốt lõi của một doanh nghiệp có trách nhiệm. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, đóng góp cho xã hội và thực hiện quản trị minh bạch. Hãy khám phá tầm nhìn và tìm hiểu về các hành động mà XTB đang thực hiện trong lĩnh vực ESG.

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn