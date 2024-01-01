Đọc thêm
Đại sứ XTB

Giờ đây, tiền làm việc cho Zlatan, không phải ngược lại

Sự kiên trì, bền bỉ và khát khao không ngừng phát triển để đạt được kết quả tốt nhất - đó là những phẩm chất cần có của một vận động viên giỏi cũng như một nhà đầu tư thành công.

Thông cáo báo chí

Chào mừng Zlatan!

Zlatan Ibrahimović - một cái tên không cần phải giới thiệu thêm, được biết đến như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Anh nổi bật với kỹ thuật độc đáo và những cú vô lê đỉnh cao, chinh phục lòng người hâm mộ không chỉ bằng kỹ năng, mà còn bởi khí chất mạnh mẽ của mình. Phía sau vẻ ngoài cuốn hút ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại - một huyền thoại bóng đá đã ghi hơn 570 bàn thắng. Hiện tại, tài khoản mạng xã hội của anh sở hữu hơn 120 triệu người theo dõi từ khắp nơi trên thế giới, chứng minh sức hút toàn cầu không thể chối cãi.

Sự hợp tác giữa XTB và Zlatan Ibrahimović không chỉ đơn thuần là một bước đi tiếp theo mà là sự phát triển tự nhiên trong chiến lược marketing của XTB. Đây là cầu nối hoàn hảo giữa thế giới của các vận động viên chuyên nghiệp với lĩnh vực đầu tư và tài chính, tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ và độc đáo.

Omar Arnaout, CEO của XTB, chia sẻ: "Zlatan có sức hút, tính kỷ luật và năng lượng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của XTB. Tôi vô cùng phấn khởi khi anh ấy trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu mới của chúng tôi. Zlatan đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhờ vào sự chăm chỉ và cống hiến và đó cũng chính là hành trình mà XTB đã trải qua trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi rất vui mừng về sự hợp tác này và tin chắc rằng nó sẽ giúp nâng tầm thương hiệu của chúng tôi lên một đẳng cấp mới."

Với vai trò đại sứ thương hiệu, cầu thủ huyền thoại này sẽ là gương mặt đại diện cho các chiến dịch marketing của XTB, quảng bá các sản phẩm đầu tư đa dạng trên nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động của công ty. Vào mùa thu năm 2024, Zlatan sẽ xuất hiện trong các quảng cáo giới thiệu định vị mới "Where your money works - Để tiền làm việc cho bạn", một thông điệp nhằm khẳng định sự khác biệt của XTB so với các đối thủ cạnh tranh. Chiến dịch này sẽ tập trung vào việc giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong hình thức đầu tư chủ động lẫn thụ động.

Q&A

Zlatan Ibrahimović bàn về bóng đá và kinh doanh

Anh có thấy sự tương đồng giữa bóng đá, kinh doanh và đầu tư không?
Dù là trong kinh doanh hay bóng đá, bạn luôn cần có một mục tiêu duy nhất – trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Suy nghĩ này không chỉ giúp bạn tỏa sáng trên sân cỏ mà còn có thể áp dụng vào mọi khía cạnh của cuộc sống.


Anh được biết đến như một hình mẫu không chỉ trên sân cỏ mà còn trong vai trò doanh nhân và nhà đầu tư. Theo anh, điều gì quyết định sự thành công trong kinh doanh? Và liệu thể thao và kinh doanh có điểm gì tương đồng?
Thành công luôn đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ. Không có con đường tắt nào để đi đến đỉnh cao. Cả trong thể thao lẫn kinh doanh, sự chăm chỉ sẽ được đền đáp. Hãy tìm những người đồng hành mang lại nguồn năng lượng tích cực cho bạn.


Trong sự nghiệp thể thao của anh, có thể thấy rằng anh thường giành lợi thế tinh thần trước khi trận đấu chính thức diễn ra. Anh có nghĩ rằng thái độ là chìa khóa để đạt được thành công không?
Tôi hoàn toàn đồng ý. Tư duy và thái độ chính là nền móng của mọi thành công. Mỗi người cần tìm ra chìa khóa để khơi dậy tinh thần này và đạt hiệu suất cao nhất có thể.


Nhiều người vẫn e ngại khi thảo luận về tài chính. Anh có nghĩ rằng việc nói về tiền bạc vẫn là một điều cấm kỵ không?
Tôi cho rằng mọi người nên cởi mở hơn, tò mò hơn và sẵn sàng học hỏi lẫn nhau. Tài chính có thể là một chủ đề nhạy cảm, nhưng để quản lý tốt hơn, bạn sẽ cần phải sẵn sàng thảo luận và học hỏi.


Có ý kiến cho rằng giới trẻ chưa thực sự quan tâm đến tương lai tài chính của mình. Anh nghĩ sao về điều này?
Theo tôi, quyết định rất đơn giản: nếu bạn muốn sở hữu những thứ có giá trị trong tương lai, bạn cần bắt đầu từ hôm nay. Không có con đường tắt nào để chuẩn bị cho một tương lai tài chính ổn định.

Tin cậy

🏆 Nhà môi giới xuất sắc nhất năm 2024 theo Invest Cuffs

Mở tài khoản Tải ứng dụng
1,7 triệu+

Khách hàng XTB Group

5 triệu+

Lượt tải ứng dụng

20+

Năm kinh nghiệm

FSC

Quản lý bởi cơ quan giám sát

Sản phẩm

Đầu tư theo cách của bạn

Cổ phiếu

Hơn 3100 cổ phiếu Mỹ và Châu Âu

Tìm hiểu thêm 
ETF

Hơn 750 quỹ ETF Mỹ và Châu Âu

Tìm hiểu thêm 
CFD Forex, Hàng hóa, Chỉ số

Hơn 2300 sản phẩm phái sinh có đòn bẩy

Tìm hiểu thêm 

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn