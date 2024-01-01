Anh có thấy sự tương đồng giữa bóng đá, kinh doanh và đầu tư không?

Dù là trong kinh doanh hay bóng đá, bạn luôn cần có một mục tiêu duy nhất – trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Suy nghĩ này không chỉ giúp bạn tỏa sáng trên sân cỏ mà còn có thể áp dụng vào mọi khía cạnh của cuộc sống.



Anh được biết đến như một hình mẫu không chỉ trên sân cỏ mà còn trong vai trò doanh nhân và nhà đầu tư. Theo anh, điều gì quyết định sự thành công trong kinh doanh? Và liệu thể thao và kinh doanh có điểm gì tương đồng?

Thành công luôn đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ. Không có con đường tắt nào để đi đến đỉnh cao. Cả trong thể thao lẫn kinh doanh, sự chăm chỉ sẽ được đền đáp. Hãy tìm những người đồng hành mang lại nguồn năng lượng tích cực cho bạn.



Trong sự nghiệp thể thao của anh, có thể thấy rằng anh thường giành lợi thế tinh thần trước khi trận đấu chính thức diễn ra. Anh có nghĩ rằng thái độ là chìa khóa để đạt được thành công không?

Tôi hoàn toàn đồng ý. Tư duy và thái độ chính là nền móng của mọi thành công. Mỗi người cần tìm ra chìa khóa để khơi dậy tinh thần này và đạt hiệu suất cao nhất có thể.



Nhiều người vẫn e ngại khi thảo luận về tài chính. Anh có nghĩ rằng việc nói về tiền bạc vẫn là một điều cấm kỵ không?

Tôi cho rằng mọi người nên cởi mở hơn, tò mò hơn và sẵn sàng học hỏi lẫn nhau. Tài chính có thể là một chủ đề nhạy cảm, nhưng để quản lý tốt hơn, bạn sẽ cần phải sẵn sàng thảo luận và học hỏi.



Có ý kiến cho rằng giới trẻ chưa thực sự quan tâm đến tương lai tài chính của mình. Anh nghĩ sao về điều này?

Theo tôi, quyết định rất đơn giản: nếu bạn muốn sở hữu những thứ có giá trị trong tương lai, bạn cần bắt đầu từ hôm nay. Không có con đường tắt nào để chuẩn bị cho một tương lai tài chính ổn định.