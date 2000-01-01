Đọc thêm
4.7/5 trên App Store
4.5/5 trên Google Play

Giải pháp đầu tư toàn diện

Khám phá nền tảng hiện đại và trực quan cung cấp nhiều công cụ giúp bạn vượt qua những thách thức đang chờ đợi trên thị trường tài chính

Trải nghiệm ngay

Dễ dàng sử dụng

Đầu tư dễ dàng hơn với giao diện thân thiện.

6200 + thị trường trong 1 ứng dụng

Tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường toàn cầu với hơn 6200 sản phẩm đầu tư đa dạng, bao gồm cổ phiếu, ETF và CFD.

Cập nhật tin tức hàng ngày

Cập nhật thị trường liên tục với các thông báo tin tức mới nhất qua tính năng đẩy thông báo trong ứng dụng.

Kho kiến thức rộng lớn

Hiểu thị trường tốt hơn với các kiến thức trực tuyến dành cho mọi cấp độ kinh nghiệm với thời lượng lên đến hàng trăm giờ.

Giao dịch trên nhiều thiết bị

Đầu tư theo phong cách của bạn với nền tảng xStation, khả dụng trên máy tính để bàn và thiết bị di động, dễ dàng tải trên iOS và Android.

Ứng dụng

Trải nghiệm ứng dụng đầu tư chuyên nghiệp

App Store 4.7
Google Play 4.5
Mở tài khoản
Tải ứng dụng
Quản lý lệnh

Luôn kiểm soát các khoản đầu tư của bạn

Thiết lập mức thua lỗ có thể chấp nhận được và tự động đóng các lệnh giao dịch khi giá đạt đến mức đặt sẵn.

Tạo tài khoản Tải ứng dụng

Kiếm lợi nhuận và tự động đóng các khoản đầu tư khi đạt đến mức giá kỳ vọng mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục.

Tạo tài khoản Tải ứng dụng

Tự động mở vị thế khi giá thị trường chạm đến mức thiết lập, không cần theo dõi biểu đồ liên tục.



Lưu ý: Giá khớp lệnh cuối cùng phụ thuộc vào tình hình giao dịch thực tế và thanh khoản của thị trường.

Tạo tài khoản Tải ứng dụng

Nắm mọi chi tiết liên quan đến giao dịch của bạn với công cụ tính toán kết hợp với tính năng chuyển đổi ngoại tệ tự động.

Tạo tài khoản Tải ứng dụng

Góc nhìn bao quát hơn về diễn biến thị trường và khám phá cách các nhà đầu tư XTB xây dựng chiến lược giao dịch cho từng sản phẩm cụ thể.

Tạo tài khoản Tải ứng dụng
Thuận tiện

Trải nghiệm liền mạch

Mở tài khoản
miễn phí

Chỉ tốn 15 phút để hoàn tất tài khoản, đơn giản và nhanh chóng.

Nạp, rút dễ dàng

Quản lý tài khoản trực tiếp trên nền tảng với các phương thức miễn phí và tức thời.

Nền tảng hỗ trợ Tiếng Việt

Sử dụng giao diện và các công cụ bằng Tiếng Việt với đội ngũ Chăm sóc Khách hàng tận tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các sản phẩm tài chính, đặc biệt là sản phẩm phái sinh, có thể có rủi ro cao. Cổ phiếu lẻ là sản phẩm được XTB cấp phép cho khách hàng chỉ sở hữu một phần cổ phiếu hoặc một phần trong quỹ ETF. Cổ phiếu lẻ không phải là một sản phẩm tài chính độc lập. Quyền lợi cổ đông có thể bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn