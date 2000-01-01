Đọc thêm

Liên hệ với XTB

Phụ thuộc vào quốc gia đang cung cấp dịch vụ cho bạn
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Cách thức liên lạc
all.sales.vn@xtb.global
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+84 2873067998
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+84 2873003301

Tập đoàn XTB có mặt tại hơn 12 quốc gia trên toàn cầu.

Văn phòng
XTB S.A. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8-Libeň
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+420 800 900 110
Trụ sở
+420 226 259 902
Trụ sở
+420 226 259 990
Quảng cáo
+420 736 224 319
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+420 228 884 063
Văn phòng
XTB S.A.
Prosta 67
00-838 Varsó
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+36 1 700 8713
Trụ sở
+48 22 201 95 50
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+36 1 700 8349
 
Văn phòng
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+39 0684009647
Trụ sở
+48 22 2019550
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+48 228738854
XTB chỉ liên lạc với khách hàng thông qua emailđiện thoại.
Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng bất kỳ phương thức liên lạc nào khác với khách hàng XTB. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ sales.it@xtb.it.

.

Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Mexico
+52 5541708767
Colombia
+57 6015800534
Brasil
+55 1142103750
Argentina
+54 1151685731
Chile
+56 232629600
Peru
+51 80056360
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 257 25356
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 222 739 976
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 257 25356
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 222 739 976
Văn phòng
XTB LIMITED
Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Cyprus
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+357 25725351
Trụ sở
+357 25724350
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+357 25725352
Văn phòng
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+48 22 201 95 70
Trụ sở
+48 22 201 95 50
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+48 22 273 99 60
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)

Chat

Quảng cáo

marketing@xtb.pl

Liên hệ với XTB
+ 48 666 891 149
Văn phòng
XTB International em colaboração com Finvest DTVM
35 Barrack Road
Belize City, C.A.

FINVEST DTVM

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2355 e 2369 - 15º andar
São Paulo/SP - Brasil
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+55 1142103750
Văn phòng
XTB S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL
Praça Duque de Saldanha
Edíficio Atrium Saldanha, Piso 9 Fração A
1050-094 Lisboa
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+351 211 222 980
Trụ sở
+351 211 222 980
Văn phòng
XTB S.A. GERMAN BRANCH
Joachimsthaler Straße 10
10719 Berlin
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+49 (0) 30 3149 4490
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+49 (0) 30 3149 4490
Quảng cáo

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)

24/5

Văn phòng
XTB S.A. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+421 800 900 110
Trụ sở
+421 220 512 540
Trụ sở
+421 220 512 550
Quảng cáo
+420 226 259 975
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+421 233 006 951
Văn phòng
XTB S.A. VARSOVIA SUCURSALA BUCURESTI
Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5
Bucuresti, Romania
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+40 31 425 54 92
Trụ sở
+40 31 425 54 90

office@xtb.ro

Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+40 31 425 54 93
Quảng cáo
+40 749 103 000
Văn phòng
XTB S.A. SUCCURSALE FRANÇAISE
20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex, France
Trụ sở
+33 1 53 89 20 10
Quảng cáo
+33 1 53 89 60 30
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+33 1 53 89 63 30
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+33 1 53 89 60 30
Văn phòng
XTB S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta
28020-Madrid
Trụ sở
+34 915 706 705
Quảng cáo
+34 915 706 705

marketing@xtb.es

Extensión 3

Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+34 915 706 705

support@xtb.es

Extensión 2

Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+34 915 706 705

sales@xtb.es

Extensión 1

Liên hệ với XTB

comunicacion@xtb.es

contactUs.numbers.legal

compliance@xtb.es

Văn phòng
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+44 2036953085
Trụ sở
+44 2036953085
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+44 2036953086
Quảng cáo
+44 2036953087
Văn phòng
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
Đăng ký tài khoản
(13:00-20:00, T2-T6)
+66 6 0002 4059
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+66 2 026 1622
Văn phòng
XTB MENA Limited (DFSA)
Office 613, Level 6, Liberty House Building,
DIFC, Dubai, UAE 482081
Trụ sở
+971 43768200
Quảng cáo
+971 43768201
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+971 43768202
Văn phòng
XTB Indonesia
Treasury Tower, Lantai 09 Unit N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
021-50151888

support@xtb.id

Khiếu nại của khách hàng
021 5032 3718

compliance@xtb.id

pengaduan.bappebti.go.id

Văn phòng
XTB Financial Consultation LLC (SCA)
Unit 104, The Offices 5, One central, DWTC
Dubai, United Arab Emirates
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+971 44905000
Số miễn phí
800 XTB UAE (800 983 823)
Văn phòng
XTB Agente de Valores SpA (CMF)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Chile
+56 232629600
Hỗ trợ tiếng Việt
(09:00-22:00, T2-T6)
+56 229141064

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn