3100+ cổ phiếu
14 thị trường

Đầu tư vào Apple, Tesla, Vinfast và nhiều cổ phiếu khác với 0% phí hoa hồng

Mua cổ phiếu yêu thích của bạn và tận hưởng 0% phí hoa hồng cho tổng giao dịch hàng tháng lên đến 100.000 EUR với bất kỳ loại tiền tệ nào. Đối với các khoản đầu tư vượt quá giới hạn này, phí giao dịch là 0,2% (tối thiểu 10 EUR). Xin lưu ý rằng việc đầu tư vào các công ty có niêm yết bằng tiền tệ khác sẽ áp dụng phí chuyển đổi 0,5%.

Không phí hoa hồng

Tiếp cận các cơ hội đầu tư cổ phiếu toàn cầu với chi phí giao dịch thấp.

Đầu tư chỉ từ 10 EUR

Biến số tiền nhỏ thành tài sản có ích cho bạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Hoàn tất chỉ trong 15 phút, bỏ qua các thủ tục rườm rà.

Hàng ngàn cổ phiếu

Chọn hơn 3100 cổ phiếu từ Mỹ, Vương quốc Anh, Đức, Ba Lan,...

Cổ phiếu

Bắt đầu hành trình đầu tư cùng XTB

Không giới hạn mức đầu tư!

Tiếp cận các doanh nghiệp giá trị với Cổ phiếu lẻ.*

Trở thành cổ đông

Đầu tư vào cổ phiếu thật và nắm giữ quyền sở hữu một phần trong các công ty.

Nhận cổ tức

Đa dạng hóa thu nhập của bạn thông qua khoản cổ tức từ các công ty bạn đầu tư.

*Các sản phẩm tài chính có thể có rủi ro. Cổ phiếu lẻ là sản phẩm được XTB cấp phép cho khách hàng chỉ sở hữu một phần cổ phiếu hoặc một phần trong quỹ ETF. Cổ phiếu lẻ không phải là một sản phẩm tài chính độc lập. Quyền lợi cổ đông có thể bị giới hạn. Tìm hiểu các tài liệu liên quan trong phần Thông tin Pháp lý trên trang web của

chúng tôi.

Đầu tư

Chọn giải pháp tiện lợi

Mở tài khoản

Chọn lựa nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm các phương thức miễn phí và tức thời.

Tìm kiếm các công ty bạn quan tâm bằng công cụ tìm kiếm tích hợp trong nền tảng. Xem thông tin chính của các công ty trong tab "Thông tin"

Lựa chọn mua theo số lượng cổ phiếu mong muốn hoặc theo số tiền đầu tư.

Đầu tư vào cổ phiếu của bất kỳ quốc gia nào.

Sản phẩm

Đầu tư +3100 cổ phiếu

Tin cậy

🏆 Nhà môi giới xuất sắc nhất năm 2024 theo Invest Cuffs

1,7 triệu+

Khách hàng XTB Group

5 triệu+

Lượt tải ứng dụng

20+

Năm kinh nghiệm

FSC

Quản lý bởi cơ quan giám sát

Tin tức

Bám sát thị trường với tin tức mới nhất

Kiến thức

Khám phá kho tàng kiến thức toàn diện

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn