Có ba loại cổ phiếu chính: cổ phiếu phổ thông (cho phép chủ sở hữu của nó có quyền biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông và một phần lợi nhuận của công ty thông qua cổ tức), cổ phiếu ưu đãi (trả cổ tức với tỷ lệ cố định và có quyền sở hữu tài sản và thu nhập cao hơn so với cổ phiếu phổ thông; thường không đi kèm với quyền biểu quyết) và chứng quyền (loại chứng khoán cho phép người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng cổ phiếu cụ thể ở một mức giá định trước trong một khung thời gian nhất định).