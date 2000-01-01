Đọc thêm
Đầu tư Thụ động

Kế hoạch Đầu tư - tiết kiệm linh hoạt qua đầu tư

Điện thoại mới, tổ ấm riêng hay an nhàn tuổi già? Bắt đầu kiến tạo tương lai với Kế hoạch Đầu tư

Giải pháp thân thiện người dùng

Giao diện trực quan giúp bạn dễ dàng xây dựng Kế hoạch của mình và đầu tư số tiền được chỉ định, bắt đầu từ 15 USD.

Quản lý vốn không tốn sức

Mở, đóng và sửa đổi kế hoạch của bạn bất cứ lúc nào. Dễ dàng rút và gửi tiền bằng nhiều phương pháp khác nhau để kiểm soát dòng vốn của bạn. Không cần bận tâm những thanh toán và chi tiêu định kỳ - chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó cho bạn.

Đầu tư không phí hoa hồng

Tất cả khoản đầu tư theo Plan đều miễn phí hoa hồng với giá trị luân chuyển hàng tháng lên tới 100.000 EUR. Giao dịch cao hơn mức này sẽ bị tính phí hoa hồng 0,2% (tối thiểu 10 EUR). Nếu bạn đầu tư vào quỹ ETF nước ngoài, phí chuyển đổi tiền tệ 0,5% có thể được áp dụng.

Mục tiêu

Thực hiện kế hoạch đầu tư

Bất kể mục tiêu của bạn là gì và thời gian của bạn là bao lâu, giải pháp của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được chúng từng bước một.

Bạn đang quan tâm đến sản phẩm dự kiến ra mắt vào năm tới? Chuẩn bị sẵn sàng để mua sản phẩm này ngay cả với số vốn nhỏ nếu bạn đầu tư ngay hôm nay.

Bạn đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo? Hoặc có thể bạn mơ ước được đi du lịch vòng quanh thế giới? Hãy bắt đầu xây dựng kế hoạch cho chuyến đi trong mơ của bạn ngay hôm nay!

Xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, rủi ro thấp và đầu tư thường xuyên để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ hưu yên bình.

Bạn quyết định mục đích kế hoạch của mình là gì, đầu tư bao nhiêu và trong bao lâu.

Quỹ hoán đổi danh mục

Hơn 750 quỹ ETF

Dành riêng cho đầu tư thụ động

ETF là quỹ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, gồm nhiều tài sản như cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa. Do đó, việc mua một quỹ duy nhất cho phép bạn đầu tư vào một ngành, chỉ số hoặc khu vực đã chọn. Do đó, ETF có thể được xem là sản phẩm lý tưởng để đầu tư ổn định, dài hạn.

Tính linh hoạt cao

Với ETF, bạn có thể dễ dàng mua, bán và kiểm tra giá trị khoản đầu tư của mình bất cứ khi nào bạn muốn trong thị trường mở - tương tự như cổ phiếu.

Chi phí thấp

ETF rẻ hơn rất nhiều so với các quỹ cổ điển thường tính nhiều loại phí khác nhau (đối với quản lý, lợi nhuận, khởi nghiệp), có thể lên tới vài phần trăm giá trị đầu tư. Trong trường hợp ETF, phí duy nhất dành cho quản lý và hiếm khi vượt quá 0,5%

Chuẩn bị

Lập kế hoạch nhanh chóng

Thực hiện bước đầu tiên

Xây dựng danh mục đầu tư của bạn với hơn 750 ETF, mỗi quỹ ETF sẽ có sự khác biệt trong thành phần, tỷ suất lợi nhuận và xếp hạng.

Không cần tính toán thủ công—chỉ cần xác định tỷ lệ phần trăm số tiền bạn dự định đầu tư vào mỗi quỹ ETF trong kế hoạch.

Bắt đầu hành trình đầu tư của bạn chỉ với 15 USD, sử dụng nhiều phương thức gửi tiền khác nhau, bao gồm các phương thức miễn phí và tức thì. Dễ dàng thiết lập các khoản thanh toán định kỳ.

Tính năng thông minh

Vì sao bạn nên chọn Kế hoạch đầu tư tại XTB?

Khám phá những tính năng độc đáo của Kế hoạch đầu tư, một giải pháp độc đáo cho đầu tư thụ động

Đơn giản

Giao diện trực quan của Kế hoạch đầu tư cho phép bạn dễ dàng xây dựng và quản lý danh mục đầu tư mong muốn.

Đa dạng

Hơn 750 quỹ ETF sẽ giúp bạn tiếp cận nhiều lĩnh vực và ngành nghề từ các quốc gia khác nhau.

Dễ tiếp cận

Bắt đầu lập kế hoạch của mình chỉ từ 15 USD.

Minh bạch

Dễ dàng truy cập các thông tin quan trọng liên quan đến các quỹ ETF mà bạn đã chọn như xếp hạng, tài sản hoặc hiệu suất trong nhiều năm.

Linh hoạt

Mở và đóng kế hoạch của bạn bất kỳ lúc nào. Gửi tiền và rút tiền nhanh chóng, thậm chí trong cùng một ngày, cho phép bạn duy trì toàn quyền kiểm soát dòng vốn của mình.

Không thêm phí

Đầu tư vào quỹ ETF không tốn phí hoa hồng với giá trị luân chuyển hàng tháng dưới 100.000 EUR (trên mức này sẽ tính phí 0,2%, tối thiểu 10 EUR). Phí chuyển đổi tiền tệ 0,5% có thể được áp dụng.

FAQ

Bạn còn câu hỏi?

Chúng tôi đã tổng hợp các chủ đề quan trọng nhất mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời của mình, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn