Đầu tư vào các quỹ ETF yêu thích của bạn và tận hưởng 0% phí hoa hồng cho tổng giao dịch hàng tháng lên đến 100.000 EUR vớ bất kỳ loại tiền tệ nào. Đối với các khoản đầu tư vượt quá giới hạn này, phí giao dịch là 0,2% (tối thiểu 10 EUR). Xin lưu ý rằng việc đầu tư vào các công ty có niêm yết bằng tiền tệ khác sẽ áp dụng phí chuyển đổi 0,5%.

Tiếp cận các cơ hội đầu tư quỹ ETF toàn cầu với chi phí giao dịch thấp

Biến số tiền nhỏ thành tài sản có ích cho bạn

Hoàn tất chỉ trong 15 phút, bỏ qua các thủ tục rườm rà

Đầu tư hơn 750 quỹ ETF

Linh hoạt quản lý đầu tư

Mua bán ETF dễ dàng và theo dõi giá trị tài sản mọi lúc!

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Tiếp cận chiến lược đầu tư theo nhóm tài sản với các sản phẩm đa dạng. Đầu tư vào toàn bộ một ngành, lĩnh vực hoặc khu vực.

Nhận cổ tức

Mở rộng nguồn thu nhập của bạn bằng cổ tức được trả bởi quỹ ETF mà bạn đã đầu tư.

Chọn giải pháp tiện lợi

Chọn lựa nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm các phương thức miễn phí và tức thời.

Tìm kiếm các quỹ bạn quan tâm bằng công cụ tìm kiếm tích hợp trong nền tảng. Xem thông tin chính trong tab "Thông tin".

Lựa chọn mua theo số lượng ETF mong muốn hoặc theo số tiền đầu tư cụ thể.

Đầu tư vào các quỹ quốc tế, vượt qua rào cản ngoại tệ.

Đầu tư +750 quỹ ETF

Khám phá đầu tư thụ động

Khám phá tiềm năng đầu tư ETF với công cụ giúp bạn xây dựng danh mục linh hoạt và hiệu quả.

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn