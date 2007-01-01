Phân tích thị trường
Nhóm chuyên gia phân tích thị trường của XTB tại Ba Lan đạt giải nhất Dự báo tiền tệ G10 trong Q3/2020 do Bloomberg tổ chức, còn thường xuyên đưa ra những bài phân tích chuyên sâu về biến động của thị trường tài chính trong thời gian nhất định. Cung cấp những thông tin cực kỳ hữu ích và đánh giá chuyên nghiệp cho nhà đầu tư.Video phân tích
Phân tích thị trường tài chính cùng chuyên gia
Nhóm chuyên gia nghiên cứu thị trường của XTB tại Ba Lan đã đạt giải nhất Dự báo tiền tệ nhóm G10 do Bloomberg tổ chức Q3/2020, thường xuyên đưa ra các bài phân tích chuyên sâu, báo cáo gởi đến khách hàng đang giao dịch tại XTB những nhận định chuyên môn và dự báo chuẩn xác. Video phân tích được các diễn giả nổi tiếng cũng là chuyên gia tài chính hàng đầu Việt Nam trình bày.XEM VIDEO
Talk show cùng người nổi tiếng
Thái Vân Linh
Talk Show "5 nguyên tắc tự chủ tài chính" do chị Thái Vân Linh - Giám đốc điều hành của Vingroup Ventures chia sẻ về con đường quản lý tài chính - tăng thêm thu nhập - bắt đầu đầu tư của chính mình. Với mức thu nhập hàng tháng cố định, muốn đầu tư tài chính, tôi nên bắt đầu từ đâu?
Shark Louis Nguyễn
Talk show cùng Shark Louis Nguyễn dành cho những ai quan tâm đến Quỹ đầu tư tài chính sẽ quản lý nguồn vốn và rủi ro như thế nào. Với chủ đề "Đầu tư tài chính dưới góc nhìn của Cá Mập" sẽ chia sẻ góc nhìn của Quỹ đầu tư lớn sẽ chọn kênh tài chính ra sao, cách họ đánh giá tiềm năng và rủi ro khi đầu tư vào thị trường tài chính, lý do Shark Louis Nguyễn trở về Việt Nam để quản lý Quỹ SAM.
Dương Nguyễn Huy
Anh Dương Huy - Founder cộng đồng Trader Việt lớn nhất Việt Nam, tham gia thị trường từ năm 2007, tham gia viết blog tài chính và trở thành người sáng lập cộng đồng trader lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, chia sẻ tại Talk Show "Trader thành công hay thất bại, vì sao?" bằng chính kinh nghiệm thực tiễn 20 năm của bản thân.
Phan Dũng Khánh
Anh Dương Huy - Founder cộng đồng Trader Việt lớn nhất Việt Nam, tham gia thị trường từ năm 2007, tham gia viết blog tài chính và trở thành người sáng lập cộng đồng trader lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, chia sẻ tại Talk Show "Trader thành công hay thất bại, vì sao?" bằng chính kinh nghiệm thực tiễn 20 năm của bản thân.
Thái Phạm
Anh Thái Phạm - Người sáng lập cộng đồng Happy Live Việt Nam, chuyên gia Marketing và diễn giả về đầu tư tài chính cá nhân khá nổi tiếng trên Youtube đã chia sẻ trong Talk Show "Nhất quan hệ. Nhì tiền tệ. Bắt tay đúng người, đầu tư đúng chỗ" về kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ để trở nên thịnh vượng và chọn đúng thị trường đầu tư để trở nên giàu có hơn.