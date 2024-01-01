Đọc thêm
20+ CFD hàng hóa
Bán khống

Giao dịch CFD trên Vàng, Dầu và nhiều hàng hóa khác

Giao dịch hàng hóa từ nhiều lĩnh vực

Spread thấp

Tận dụng tối đa mọi giao dịch với spread thấp nhất chỉ từ 0.008 pip.

Phí qua đêm thấp

Giữ vị thế mở lâu hơn với phí qua đêm thấp.

Giao dịch lô siêu nhỏ

Kiểm soát chính xác các vị thế giao dịch của bạn với khối lượng giao dịch bắt đầu từ 0,01 lô.

Hoàn tất chỉ trong 15 phút, bỏ qua các thủ tục rườm rà.

Sản phẩm

Giao dịch +20 hàng hóa

CFD

Sử dụng hợp đồng chênh lệch

Giao dịch cả khi giá tăng hoặc giảm

Giao dịch trong cả xu hướng tăng và giảm của thị trường hàng hoá.

Tận dụng đòn bẩy

Tận dụng đòn bẩy để tăng tiềm năng lợi nhuận, nhưng tính năng này cũng kèm theo rủi ro thua lỗ cao hơn nếu giá biến động theo chiều ngược lại.

Quản lý vốn riêng biệt

Chúng tôi đảm bảo tiền gửi của bạn được giữ an toàn trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt, hoàn toàn tách biệt với hoạt động kinh doanh của công ty.

Quản lý lệnh

Quản lý giao dịch tốt hơn

Dừng lỗ

Thiết lập mức thua lỗ chấp nhận được và tự động đóng vị thế khi giá chạm ngưỡng dừng lỗ.

Lệnh chờ

Mở giao dịch tự động khi giá chạm mức mong muốn, giúp bạn không cần theo dõi biểu đồ liên tục.

Chốt lời

Tự động đóng các giao dịch ở mức lợi nhuận mong muốn, giúp bạn tiết kiệm thời gian theo dõi.

Tin cậy

🏆 Nhà môi giới xuất sắc nhất năm 2024 theo Invest Cuffs

1,7 triệu+

Khách hàng XTB Group

5 triệu+

Lượt tải ứng dụng

20+

Năm kinh nghiệm

FSC

Quản lý bởi cơ quan giám sát

Tin tức

Bám sát thị trường với tin tức mới nhất

Kiến thức

Khám phá kho tàng kiến thức toàn diện

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn