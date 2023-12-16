Đọc thêm
Điều khoản

Điều kiện & Phí
Rõ ràng, minh bạch

Những khác biệt

Phí

Phí mở và duy trì tài khoản

Miễn phí với các khách hàng đang hoạt động, bất kể số dư tài khoản

Miễn phí

Ký quỹ

Miễn phí

Mức nạp tối thiểu

1 USD

Rút tiền

trên 50 USD

Miễn phí

Điều kiện đầu tư

Phí hoa hồng khi đầu tư Cổ phiếu & ETF

Đối với giá trị luân chuyển hàng tháng dưới 100.000 EUR (trên mức này tính 0,2%, tối thiểu 10 EUR)

Miễn phí

Giá trị đầu tư cổ phiểu tối thiểu

10 USD

Thông tin Sản phẩm

Phí chuyển đổi ngoại tệ

0,5%

Nền tảng đầu tư

Điện thoại, Máy tính, Máy tính bảng

Nạp/Rút

Ký quỹ

USD
Miễn phí
Có thể phát sinh phí từ ngân hàng bạn dùng
Nạp tiền nhanh chóng
Nạp tiền qua cổng thanh toán Ngân Lượng bằng hầu hết các ngân hàng nội địa.
USD
Miễn phí
Có thể phát sinh phí từ ngân hàng bạn dùng
Nạp tiền nhanh chóng
Việc ký quỹ phải được thực hiện từ thẻ được phát hành dưới tên khách hàng.
USD Skril
2%
USD Neteller
1%
Có thể phát sinh thêm phí từ ngân hàng bạn dùng.
Nạp tiền nhanh chóng
Thỏa sức lựa chọn các cổng thanh toán trực tuyến.
Bảo mật

Nơi đầu tư an toàn và đáng tin cậy

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan giám sát và các biện pháp của chúng tôi phù hợp với các quy định của FSC Belize. Hơn 1,7 triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới tin tưởng XTB.

Quỹ tách biệt

Tiền của khách hàng sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt với tiền của công ty.

FSC

Được quy định bởi cơ quan chức năng - FSC Belize

Sản phẩm

Khám phá hơn 6200 cơ hội giao dịch

Danh sách sản phẩm 

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn