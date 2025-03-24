Đọc thêm
Xem xét các tài liệu chứa bảng thông số kỹ thuật của công cụ và chứng khoán, điều kiện đầu tư, phí và các khía cạnh khác liên quan đến đầu tư.

Bảng thông tin các công cụ thuộc thị trường có quản lý (OMI)
Từ 01.09.2025

Bảng thông tin các công cụ thuộc thị trường có quản lý (OMI)
Từ 30.06.2025

Bảng thông tin sản phẩm
Từ 24.05.2025

Bảng thông tin sản phẩm
Từ 24.03.2025

Bảng thông tin Cổ phiếu CFD và ETF CFD
Từ 01.09.2025

Bảng thông tin Cổ phiếu CFD và ETF CFD
Từ 09.05.2025

Bảng Margin
Từ 09.05.2025

Bảng Margin
Từ 24.03.2025

Bảng Rollover
2024

Bảng Rollover
2025

Bảng Phí Swap/tài trợ qua đêm
Áp dụng từ 2020 & được cập nhật thường xuyên

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn