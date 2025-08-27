Ban lãnh đạo của Porsche dự định có sự thay đổi lớn? Giá cổ phiếu tăng nhẹ 💡

Porsche AG (P911.DE) đã bắt đầu tìm kiếm CEO mới để thay thế Oliver Blume, nhằm đáp ứng áp lực ngày càng tăng từ các nhà đầu tư yêu cầu ông chấm dứt việc giữ đồng thời hai vị trí và tập trung vào những thách thức mà Volkswagen đang đối mặt. Gia đình Porsche-Piëch hiện đang đàm phán với các ứng viên tiềm năng cả bên trong lẫn bên ngoài công ty và các cuộc thảo luận đã tiến triển đến giai đoạn lựa chọn hai nhà quản lý. Blume giữ cương vị CEO của Porsche từ năm 2015 và vẫn tiếp tục giữ vị trí này ngay cả sau khi đảm nhận vai trò CEO của Volkswagen vào năm 2022. Các nhà đầu tư lo ngại rằng việc kiêm nhiệm đang cản trở hiệu quả thực thi, đặc biệt trong bối cảnh thuế quan từ Mỹ, lợi nhuận sụt giảm và doanh số tại Trung Quốc đi xuống. Porsche đã phải hạ dự báo tài chính hai lần trong năm nay, trong khi Volkswagen cũng đang tiến hành tái cấu trúc.

Người phát ngôn của cả hai thương hiệu từ chối bình luận, trong khi truyền thông Đức đã suy đoán hàng tháng qua về khả năng có người kế nhiệm. Một ứng viên tiềm năng là Michael Steiner, hiện là phó giám đốc của Blume tại Porsche. Blume nhấn mạnh rằng việc kiêm nhiệm chỉ là tạm thời, và ông sẽ rời đi sau khi giải quyết những vấn đề cấp bách nhất, như đàm phán lương và thuế quan tại Mỹ. Vấn đề quản trị doanh nghiệp từ lâu đã là một điểm yếu của cả Volkswagen và Porsche. Cổ phiếu Porsche (P911.DE) đã có lúc tăng tới 3,8% sau khi tin tức này được công bố, nhưng hiện đã xóa bỏ phần lớn mức tăng. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Porsche đã mất 20% giá trị, phản ánh tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư trước tình hình nhân sự và kết quả kinh doanh của công ty.

Bất chấp sự phục hồi nhẹ hôm nay, cổ phiếu công ty vẫn đang nằm trong xu hướng giảm dài hạn.

Nguồn: xStation