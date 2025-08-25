Bernstein đưa ra cảnh báo về cổ phiếu Intel 💡

Tóm tắt ngắn gọn:

Bernstein khuyến nghị tránh mua cổ phiếu Intel (INTC.US) mặc dù vẫn duy trì xếp hạng "Market Perform" và giá mục tiêu ở mức 21 USD, do lượng cổ phiếu bị pha loãng khoảng 11% sau khi phát hành thêm 520 triệu cổ phiếu mới, chủ yếu bán cho chính phủ Mỹ.

Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của Intel, điều này có thể mang lại sự ổn định ngắn hạn nhưng lại hạn chế tính linh hoạt chiến lược của công ty.

Intel đang đối mặt với thách thức cơ cấu nghiêm trọng, bao gồm tụt hậu công nghệ và mất thị phần vào tay các đối thủ, khiến triển vọng đầu tư dài hạn vẫn đầy bất định.

Chi tiết:

Bernstein khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua cổ phiếu Intel (INTC.US) mặc dù vẫn giữ xếp hạng "Market Perform" và giá mục tiêu 21 USD. Nhà phân tích Stacy Rasgon chỉ ra rằng việc phát hành khoảng 520 triệu cổ phiếu mới, trong đó một phần lớn được bán cho chính phủ Mỹ, đã khiến tỷ lệ pha loãng cổ đông hiện hữu lên tới 11%, điều này bất lợi cho nhà đầu tư hiện tại. Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của Intel, mặc dù điều này có thể mang lại sự ổn định trong ngắn hạn, nhưng cũng có thể giới hạn sự linh hoạt trong các quyết định chiến lược của công ty.

Bernstein nhấn mạnh rằng, dù có sự hỗ trợ của chính phủ, Intel vẫn đối diện với những thách thức cơ cấu nghiêm trọng. Công ty đang tụt hậu so với các đối thủ như TSMC, AMD và Nvidia về công nghệ, đồng thời tiếp tục mất thị phần trên thị trường vi xử lý. Intel cũng đã phát tín hiệu có thể giới hạn phát triển sản xuất chip ở mức bộ xử lý 18A, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đổi mới trong tương lai. Các nhà phân tích cho rằng sự can thiệp chính trị và vốn nhà nước không giải quyết được các vấn đề cốt lõi, thậm chí có thể tạo thêm sự bất định trong quan hệ với khách hàng và đối tác. Kết quả tài chính, hệ quả của việc phát hành cổ phiếu và các thách thức công nghệ khiến triển vọng đầu tư của Intel vẫn còn bất ổn. Bernstein khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng và tránh mua cổ phiếu, bất chấp những cơ hội ngắn hạn có thể xuất hiện. Intel cần chứng minh rằng họ có một chiến lược khả thi để tái thiết vị thế dẫn đầu ngành chip trước khi trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.

Cổ phiếu Intel hiện vẫn đang tăng 1,2% trong phiên hôm nay.

Nguồn: xStation