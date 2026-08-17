CẬP NHẬT MỚI: CPI Canada cao hơn một chút so với kỳ vọng

CPI Canada YoY: 3% (Dự báo: 2,9%, trước đó: 2,8%). Lạm phát toàn phần của Canada tăng lên 3% trong tháng 7, cao hơn một chút so với kỳ vọng, chủ yếu do căng thẳng tại Trung Đông khiến giá xăng tăng mạnh. Sau khi dữ liệu được công bố, USDCAD suy yếu.

Giá xăng tăng 25,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức 20,5% trong tháng 6, trong khi CPI loại trừ xăng chỉ ở mức 2,2%, cho thấy chi phí năng lượng vẫn chưa lan rộng sang các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác trong nền kinh tế.

Lạm phát cơ bản vẫn tương đối thấp, với các thước đo lạm phát cốt lõi được Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ưu tiên theo dõi đạt trung bình khoảng 1,95%, vẫn dưới mục tiêu 2%.

Các áp lực lạm phát khác đến từ tour du lịch và giá vé máy bay, khi hai nhóm này tăng mạnh do nhu cầu liên quan đến World Cup và chi phí nhiên liệu máy bay cao hơn.

Lạm phát thực phẩm giảm xuống 3,1% từ 3,9%, trong khi lạm phát nhà ở chậm lại còn 1,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020.

Báo cáo lạm phát được công bố cùng với một số dữ liệu kinh tế tích cực hơn, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp 6,4%, số việc làm mới tăng mạnh và GDP sơ bộ quý II tăng 3,4% theo tốc độ hàng năm. Điều này có thể khiến BoC duy trì lập trường thận trọng dù lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp.

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất cho thấy cán cân rủi ro đối với USDCAD có thể đang dần nghiêng về phía giảm. CPI tháng 7 của Canada tăng so với cùng kỳ và cao hơn kỳ vọng, trong khi một số thước đo lạm phát cơ bản cũng vượt dự báo. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ lại kém hỗ trợ hơn đối với đồng USD, với CPI đúng như dự báo và PPI cho thấy áp lực giá yếu hơn. Sự phân kỳ này có thể hỗ trợ đồng CAD nếu thị trường bắt đầu kỳ vọng BoC duy trì lập trường tương đối diều hâu hơn so với Fed. Thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế của Canada cũng vẫn tương đối vững, qua đó làm giảm nhu cầu phải nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay. Nếu lạm phát tại Canada cho thấy xu hướng dai dẳng hơn trong khi áp lực giá tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt, triển vọng chính sách tiền tệ tương đối có thể ngày càng nghiêng về phía CAD, tạo thêm áp lực giảm đối với cặp USDCAD.