Chỉ số US2000 tăng gần 4%

Chỉ số các công ty vốn hóa nhỏ đang ghi nhận mức tăng ấn tượng sau bài phát biểu của Jerome Powell. Sự chuyển hướng sang giọng điệu “ôn hòa” hơn mang lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn. Đây là yếu tố cần thiết để họ bắt kịp các doanh nghiệp lớn – những bên đã dẫn đầu về tăng trưởng định giá trong những tháng gần đây.
US2000 (khung D1)
Nguồn: Xstation
Trên chỉ số này, có thể quan sát thấy sự quay trở lại vùng tích lũy giữa 2190 và 2482, nơi cũng nằm mức đỉnh lịch sử (ATH) hiện tại. Giá hiện chỉ còn cách mức này vài phần trăm. Hiện tại, chỉ số đang trong xu hướng tăng trung hạn và tiến vào vùng kháng cự được xác định bởi các đỉnh tích lũy từ đầu năm nay. Trong trường hợp giá giảm, mốc hỗ trợ quan trọng đầu tiên sẽ là đáy gần nhất tại 2190. Vùng hỗ trợ tiếp theo chỉ xuất hiện ở mức 1980 USD.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.