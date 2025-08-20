Đọc thêm

Chủ tịch ECB - Lagarde: Các thỏa thuận thương mại không loại bỏ được hoàn toàn sự bất ổn

15:05 20 tháng 8, 2025

Bà Christine Lagarde đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng nền kinh tế toàn cầu hiện đang đối mặt với những thách thức lớn, nhưng bất chấp căng thẳng thương mại và sự bất ổn cao, tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì tương đối ổn định. Trong quý đầu tiên của năm 2025, tăng trưởng mạnh hơn dự báo nhờ hiệu ứng "nhập khẩu trước" (frontloading), tức là đẩy nhanh tốc độ nhập khẩu trước khi các mức thuế quan mới được áp dụng, điều này cũng hỗ trợ nền kinh tế khu vực đồng Euro. Tiêu dùng cá nhân và đầu tư cũng có tác động tích cực đến thị trường châu Âu, và tình hình thị trường lao động vẫn ổn định, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 6,2%. Đồng thời, bà Lagarde cũng lưu ý rằng tăng trưởng ở châu Âu đã chậm lại trong quý thứ hai khi các mức thuế quan được áp dụng bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu. Bà cũng chỉ ra rằng mặc dù thỏa thuận thương mại EU-Mỹ mới đã làm giảm rủi ro về kịch bản xấu nhất của việc tăng thuế, sự bất ổn vẫn còn, nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa hơn nữa thương mại của châu Âu và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác kinh tế khác.

Bà Lagarde nhận định rằng tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại trong quý thứ ba khi các hiệu ứng "nhập khẩu trước" dần mờ đi. Bà cũng nhấn mạnh rằng các dự báo tháng 9 sẽ rất quan trọng để đánh giá tác động của thỏa thuận thương mại mới với Mỹ lên nền kinh tế khu vực đồng Euro và sẽ là cơ sở cho các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai.

Cặp tiền EURUSD hôm nay giảm nhẹ. Trên thị trường tiền tệ nói chung, đồng bảng Anh đang hoạt động tương đối tốt, trong khi chúng ta đang thấy sự sụt giảm gia tăng của đồng đô la New Zealand. Dưới đây là bản đồ nhiệt biến động hiện tại của các cặp tiền tệ.

 

 

