Cổ phiếu đáng chú ý - Advanced Micro Devices (14.08.2025)

AMD (Advanced Micro Devices) là một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất vi xử lý và card đồ họa tiên tiến, cung cấp các giải pháp sáng tạo cho máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu và thiết bị chơi game. Công ty đã cạnh tranh nhiều năm với các “ông lớn” trong ngành bán dẫn như Intel và NVIDIA, với các sản phẩm nổi bật nhờ hiệu năng cao, hiệu quả năng lượng tốt và mức giá cạnh tranh.

Các sản phẩm chính của AMD bao gồm:

Bộ vi xử lý RYZEN – dòng CPU hiệu năng cao dành cho máy tính cá nhân và laptop, nổi tiếng với hiệu suất và hiệu quả năng lượng vượt trội, đồng thời có tỷ lệ hiệu năng/giá thành hấp dẫn.

Bộ vi xử lý EPYC – dòng CPU hướng tới thị trường máy chủ và trung tâm dữ liệu. EPYC nổi bật với số lượng lõi cao, ngày càng mở rộng thị phần trong lĩnh vực điện toán đám mây và doanh nghiệp.

Card đồ họa Radeon – phục vụ cả game thủ và các chuyên gia trong lĩnh vực đồ họa 3D, chỉnh sửa video hoặc tính toán khoa học. Radeon cạnh tranh trực tiếp với các dòng GPU của NVIDIA, đặc biệt ở mảng GPU chơi game và tính toán song song.

Công nghệ bán dẫn – AMD cũng dẫn đầu trong các giải pháp công nghệ tiên tiến, như kiến trúc chiplet cho phép tích hợp hiệu quả nhiều vi mạch, cũng như áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến. Những công nghệ này giúp tạo ra các linh kiện điện tử nhỏ hơn, nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, chủ yếu làm từ silicon.

Giải pháp trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) – công ty cũng phát triển các sản phẩm và nền tảng chuyên dụng cho AI, machine learning và điện toán hiệu năng cao (HPC), vốn đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ.

Kết quả Q2 vượt trội

AMD đã công bố kết quả tài chính quý 2 năm 2025 xuất sắc, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích và khẳng định vị thế vững chắc của công ty trong thị trường bán dẫn đầy cạnh tranh. Doanh thu đạt 7,685 tỷ USD, tăng ấn tượng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng mạnh mẽ này là kết quả của việc thực thi chiến lược hiệu quả và nhu cầu gia tăng đối với các công nghệ tiên tiến của AMD ở nhiều phân khúc thị trường. Lợi nhuận ròng đạt 872 triệu USD, tăng 229% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,54 USD, tăng 238% so với quý 2 năm 2024.

AMD phục vụ ba nhóm khách hàng chính: khách hàng cá nhân và game thủ (Client & Gaming), trung tâm dữ liệu và giải pháp doanh nghiệp (Data Center), cùng phân khúc hệ thống nhúng và bán dẫn (Embedded).

Phân khúc Client & Gaming đạt doanh thu 3,621 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh thu từ mảng khách hàng cá nhân đạt kỷ lục 2,5 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng vi xử lý. Phân khúc này chiếm khoảng 47% tổng doanh thu của công ty.

Phân khúc Data Center mang về 3,24 tỷ USD, tăng 14% so với năm trước, chiếm khoảng 42% tổng doanh thu.

Phân khúc Embedded, nhỏ nhất và đóng góp khoảng 11–12%, ghi nhận mức giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 824 triệu USD doanh thu.

Chiến lược phát triển

AMD kiên trì theo đuổi chiến lược đầy tham vọng là đầu tư vào các công nghệ bán dẫn tiên tiến cùng kiến trúc vi xử lý và đồ họa hiện đại nhằm củng cố vị thế trên thị trường đầy thách thức. Công ty đặc biệt chú trọng đến phân khúc máy chủ và trung tâm dữ liệu, liên tục mở rộng dòng vi xử lý EPYC để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tại hội nghị Advancing AI 2025, AMD đã giới thiệu hàng loạt giải pháp sáng tạo thể hiện định hướng phát triển của mình. Việc ra mắt dòng card đồ họa AMD Instinct MI350 mới cùng hệ thống rack-scale “Helios”, tích hợp GPU Instinct MI400 và vi xử lý EPYC, cho thấy cam kết của AMD trong việc đáp ứng nhu cầu của AI tạo sinh (generative AI) và điện toán hiệu năng cao (HPC), đồng thời mang lại khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu quả năng lượng cao.

Một thách thức lớn đối với AMD là sự thay đổi của môi trường địa chính trị, đặc biệt là kế hoạch áp thuế xuất khẩu đối với chip tiên tiến, nhất là sang Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc được coi là một trong những thị trường quan trọng và lớn nhất toàn cầu. Nếu khả năng xuất khẩu công nghệ tiên tiến sang Trung Quốc được khôi phục hoàn toàn, AMD có thể thu về hàng tỷ USD doanh thu bổ sung. Công ty coi thị trường này là động lực tăng trưởng chủ chốt, đặc biệt trong các lĩnh vực trung tâm dữ liệu, AI và đồ họa cao cấp.

Bối cảnh thị trường

Ngành bán dẫn là một trong những lĩnh vực công nghệ cạnh tranh khốc liệt và tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Yếu tố then chốt để thành công trong ngành này là liên tục đổi mới công nghệ, sáng tạo trong thiết kế mạch tích hợp và cải tiến quy trình sản xuất. AMD đang hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu gia tăng đối với vi xử lý và card đồ họa tiên tiến ở cả phân khúc tiêu dùng và doanh nghiệp, bao gồm trung tâm dữ liệu và giải pháp AI.

Công ty cạnh tranh gay gắt với NVIDIA, doanh nghiệp nhiều năm thống trị thị trường card đồ họa và công nghệ AI/trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, các sản phẩm mới nhất của AMD, như thế hệ card đồ họa và vi xử lý mới, đang tạo ra thách thức thực sự đối với vị thế dẫn đầu của đối thủ.

Nhờ hiệu năng ngày càng cao và tỷ lệ giá thành trên chất lượng hấp dẫn, AMD đang được nhiều khách hàng và đối tác lớn đánh giá cao. Với nhu cầu về sức mạnh tính toán và công nghệ tiên tiến ngày càng tăng, công ty có cơ hội thực sự để cạnh tranh hiệu quả với NVIDIA và tiếp tục tăng trưởng thị phần mạnh mẽ.

Hiện tại, NVIDIA chiếm vị trí thống trị trong thị trường card đồ họa, kiểm soát khoảng 80% phân khúc GPU AI. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo AMD có thể nâng thị phần lên khoảng 10% vào cuối năm 2025. Việc sản phẩm của AMD rẻ hơn so với các giải pháp của NVIDIA — được kiểm chứng qua các bài thử nghiệm DeepSeek trên các mẫu cũ của đối thủ — cho thấy cơ hội rõ ràng để AMD mở rộng đáng kể hiện diện thị trường bằng cách thu hút thêm khách hàng nhờ tỷ lệ giá/hiệu năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, thị trường này cũng chịu tác động từ các thách thức địa chính trị và gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng đến quy định xuất khẩu và chính sách thương mại.

Tổng quan về định giá

Chúng tôi phân tích định giá của AMD bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF). Lưu ý rằng định giá dưới đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không được coi là khuyến nghị đầu tư hay mức giá mục tiêu chính xác của cổ phiếu.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm của AMD được dự báo sẽ ở mức hai con số, khoảng 25–30%. Trong dự báo, chúng tôi sử dụng mức tăng trưởng 30%, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công ty quay trở lại thị trường Trung Quốc. Việc tiếp cận một thị trường lớn và năng động như vậy là cực kỳ giá trị đối với AMD và có thể đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu. Thị trường Trung Quốc, là một trong những thị trường lớn nhất thế giới, mang lại tiềm năng phát triển to lớn, trở thành cơ sở cho triển vọng tích cực của chúng tôi đối với công ty.

Ngoài ra, sản phẩm của AMD có mức giá cạnh tranh hơn so với các giải pháp cùng loại của NVIDIA. Điều này mang lại kỳ vọng rằng ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ lớn sẽ lựa chọn vi xử lý và card đồ họa của AMD cho các trung tâm dữ liệu và giải pháp AI của họ, từ đó thúc đẩy doanh thu và củng cố vị thế thị trường của công ty.

Một yếu tố then chốt trong định giá là xác định chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC). Dựa trên tình hình thị trường hiện tại và đặc điểm của ngành công nghệ, chi phí vốn chủ sở hữu được ước tính khoảng 12%. AMD có mức nợ ở mức vừa phải — tuy không thấp nhưng được quản lý hiệu quả — nên chi phí nợ có tác động hạn chế nhưng vẫn quan trọng đối với chi phí vốn tổng thể. Đối với giá trị cuối kỳ (terminal value), chúng tôi giả định tốc độ tăng trưởng doanh thu dài hạn 2%, các thông số khác dựa trên trung bình 5 năm.

Dựa trên các giả định này, định giá của AMD đạt 364,9 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 110% so với giá thị trường hiện tại. Do đó, định giá hiện tại của cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với mô hình của chúng tôi, cho thấy tiềm năng tăng trưởng. Chúng tôi tin rằng AMD có triển vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhờ nhu cầu gia tăng đối với vi xử lý, card đồ họa hiện đại và việc mở rộng sang các thị trường chiến lược như Trung Quốc.

Các thị trường AI, trung tâm dữ liệu và trò chơi điện tử đang tăng trưởng nhanh chóng, và AMD đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong các phân khúc này. Giới đầu tư ngày càng đánh giá cao khả năng đổi mới và mở rộng thị phần của công ty, điều này phản ánh trong các dự báo tăng trưởng.

Định giá này rất nhạy cảm với các giả định, vì vậy dưới đây chúng tôi trình bày ma trận biến động doanh số và WACC.

Phân tích biểu đồ

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, AMD đang nằm trong xu hướng tăng rõ rệt, điều này càng được củng cố bởi nền tảng cơ bản vững chắc của công ty. Các yếu tố ủng hộ AMD bao gồm: Phát triển công nghệ nhanh chóng, định giá hấp dẫn hơn so với đối thủ chính là Nvidia, nhu cầu gia tăng đối với các giải pháp trí tuệ nhân tạo và kế hoạch quay trở lại thị trường Trung Quốc. Động lượng giá hiện tại không cho thấy dấu hiệu suy yếu của xu hướng tăng, và nếu các điều kiện thuận lợi trong ngành bán dẫn tiếp tục duy trì, khả năng xu hướng tăng sẽ được nối dài là rất cao.

Nguồn: xStation5