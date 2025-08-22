Cổ phiếu đáng chú ý – UnitedHealth Group

UnitedHealth Group là một trong những công ty cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ bảo hiểm lớn và có tầm ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ, có trụ sở chính tại Eden Prairie, Minnesota. Công ty đã duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều năm nhờ phạm vi dịch vụ rộng lớn và khả năng tích hợp vận hành mạnh mẽ. UnitedHealth kết hợp công nghệ tiên tiến, phân tích dữ liệu và mạng lưới dịch vụ y tế rộng khắp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ở nhiều cấp độ. Trong nhiều năm, công ty đã cạnh tranh với những “ông lớn” trong ngành y tế, nổi bật nhờ quy mô, danh mục dịch vụ toàn diện và hiệu quả vận hành.

Hoạt động của Tập đoàn dựa trên hai trụ cột chính:

UnitedHealthcare – hãng bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất tại Mỹ, cung cấp các gói bảo hiểm trên toàn quốc.

Optum – đơn vị phát triển nhanh, cung cấp dịch vụ quản lý y tế, dịch vụ dược phẩm, xử lý và phân tích dữ liệu. Optum cũng phát triển các công cụ số tiên tiến như AI, tự động hóa hóa đơn y tế và nền tảng y tế từ xa.

UnitedHealth Group tập trung triển khai các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, hệ thống dự đoán và nền tảng dữ liệu y tế tiên tiến. Những đổi mới này giúp tối ưu hóa quy trình lâm sàng, giảm chi phí vận hành và cải thiện kết quả điều trị.

Trong năm 2024, UnitedHealth Group đạt 400 tỷ USD doanh thu, trong đó mảng Optum đóng góp 253 tỷ USD, trở thành động lực tăng trưởng chính của tập đoàn.

Kết quả tài chính năm 2024

Trong năm 2024, UnitedHealth Group ghi nhận doanh thu 400,3 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù con số này thấp hơn một chút so với kỳ vọng của giới phân tích (khoảng 405 tỷ USD), công ty vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, cho thấy khả năng vận hành bền bỉ trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.

Công ty đã duy trì hiệu quả tăng trưởng doanh thu và thể hiện sự linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, ngay cả khi đối mặt với những gián đoạn bất ngờ. Mảng Optum là điểm sáng nổi bật, khi gia tăng tỷ trọng doanh thu và nhanh chóng mở rộng các dịch vụ dựa trên công nghệ, bao gồm AI và phân tích dữ liệu y tế.

Đáng chú ý, mặc dù môi trường khó khăn và tâm lý thị trường tiêu cực, EBIT (lợi nhuận hoạt động) của công ty vẫn trên đà tăng trưởng. Sự tăng trưởng liên tục của EBIT khẳng định mô hình kinh doanh cốt lõi của UnitedHealth vẫn vững chắc, gửi đi tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư dài hạn rằng nền tảng cơ bản của công ty vẫn nguyên vẹn bất chấp những tác động từ bên ngoài.

Ban lãnh đạo công ty đã xác nhận việc tiếp tục phát triển ở các lĩnh vực như chăm sóc ngoại trú, y tế từ xa và số hóa toàn bộ quy trình chăm sóc y tế. Các nhà phân tích dự đoán rằng năm 2025 sẽ mang lại lợi nhuận cải thiện, một phần nhờ việc khôi phục đầy đủ hoạt động của mảng Change Healthcare và tiếp tục tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô cùng các hợp lực chi phí trong toàn tập đoàn.

Bối cảnh thị trường

Thị trường chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ là một trong những thị trường lớn và phức tạp nhất trên thế giới. Ngành bảo hiểm y tế được thống trị bởi một số ít công ty tích hợp quy mô lớn, cung cấp các gói bảo hiểm, dịch vụ y tế và công nghệ hỗ trợ quản lý sức khỏe. UnitedHealth Group nắm giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường này nhờ danh mục sản phẩm rộng lớn, bao gồm cả mảng bảo hiểm UnitedHealthcare và mảng dịch vụ – công nghệ y tế Optum.

Vị thế thị trường mạnh mẽ này được thúc đẩy không chỉ bởi quy mô hoạt động mà còn nhờ mô hình tích hợp độc đáo, kết hợp giữa bảo hiểm truyền thống (UnitedHealthcare) với dịch vụ y tế, phân tích dữ liệu và phân phối dược phẩm (Optum). Cách tiếp cận này cho phép công ty quản lý chi phí hiệu quả, mang lại giá trị cho bệnh nhân và duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hệ thống y tế Mỹ thay đổi nhanh chóng.

Rủi ro và thách thức

Mặc dù giữ vị thế thống trị trên thị trường, UnitedHealth Group vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro quan trọng có thể ảnh hưởng đến hoạt động, kết quả tài chính và sự ổn định dài hạn. Hoạt động trong một môi trường có tính cạnh tranh cao và bị quản lý chặt chẽ, công ty phải liên tục thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Một số rủi ro chính bao gồm:

Rủi ro pháp lý và chính trị: Hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ bị giám sát chặt chẽ ở cả cấp liên bang và tiểu bang. Những thay đổi luật pháp tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận và mô hình kinh doanh của công ty. Áp lực chi phí gia tăng và lạm phát y tế: Chi phí chăm sóc sức khỏe, bao gồm lương nhân viên, công nghệ và dược phẩm, ngày càng tăng, tạo ra gánh nặng vận hành. Mặc dù công ty đang đầu tư vào số hóa và tự động hóa, tốc độ tăng chi phí nhanh chóng có thể làm hạn chế biên lợi nhuận và khả năng cạnh tranh. Rủi ro công nghệ và an ninh mạng: Là công ty phụ thuộc nhiều vào dữ liệu y tế và hệ thống CNTT, UnitedHealth đặc biệt dễ bị tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu và sự cố hạ tầng kỹ thuật số. Những sự cố như vậy có thể dẫn đến tổn thất tài chính, chế tài pháp lý và mất niềm tin từ khách hàng. Cạnh tranh cao: Ngành bảo hiểm y tế tư nhân tại Hoa Kỳ có tính cạnh tranh gay gắt. Các đối thủ lớn như CVS Health (Aetna), Elevance Health, Cigna và Centene đều đang cạnh tranh thị phần. Ngoài ra, các công ty công nghệ cung cấp giải pháp y tế kỹ thuật số sáng tạo – đặc biệt trong lĩnh vực y tế từ xa và phân tích dữ liệu – cũng đang thách thức UnitedHealth. Tập trung doanh thu theo khu vực địa lý: UnitedHealth tạo ra phần lớn doanh thu tại Hoa Kỳ, làm tăng mức độ phơi nhiễm trước các thay đổi chính sách, kinh tế và pháp lý trong nước. Sự hiện diện hạn chế ở quốc tế làm giảm khả năng đa dạng hóa nguồn thu và phân tán rủi ro hệ thống. Thay đổi nhân khẩu học và dịch tễ học: Dân số già hóa và sự gia tăng các ca bệnh mãn tính vừa làm tăng nhu cầu dịch vụ y tế, vừa tạo ra chi phí bồi thường cao hơn, đặc biệt trong các chương trình Medicare Advantage. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời dài hạn và đòi hỏi thay đổi trong mô hình chăm sóc.

Khủng hoảng và triển vọng phục hồi của UnitedHealth Group

UnitedHealth Group đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong những tháng gần đây, ảnh hưởng đến cả kết quả tài chính và định giá trên thị trường. Cái chết đột ngột của CEO vào cuối năm 2024 đã gây chấn động thị trường và các cuộc điều tra tiếp theo đã phát hiện ra những vấn đề đáng kể trong hoạt động của công ty. Các cuộc điều tra chống độc quyền cùng việc phơi bày chiến lược “Delay, Deny, Defend” – từ chối chi trả có hệ thống cho các yêu cầu bồi thường của khách hàng – đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và niềm tin của nhà đầu tư. Kết quả là, giá cổ phiếu của công ty đã giảm 62% so với mức đỉnh trước khủng hoảng trong năm 2025.

Sau nhiều năm tăng trưởng liên tục, công ty đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh thu và lợi nhuận, phần nào do tâm lý tiêu cực của thị trường và phần nào do sự bất ổn trong nội bộ tổ chức. Việc rút bỏ một phần các chiến lược từ chối bồi thường gây tranh cãi có thể đã làm xấu đi kết quả ngắn hạn, nhưng đây cũng là một bước đi hướng tới việc khôi phục niềm tin với khách hàng và cơ quan quản lý.

Bất chấp bầu không khí bi quan, vẫn xuất hiện những dấu hiệu ổn định và phục hồi trong tương lai. Giá trị cổ phiếu UnitedHealth đã giảm xuống mức mà nhiều chuyên gia coi là rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. Ví dụ, Berkshire Hathaway của Warren Buffett gần đây đã mua vào 5 triệu USD cổ phiếu, và Michael Burry, người nổi tiếng nhờ dự đoán khủng hoảng tài chính năm 2008, cũng đã đầu tư. Sự hiện diện của những nhà đầu tư tổ chức này cho thấy UnitedHealth đang được coi là một công ty có tiềm năng phục hồi và triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Triển vọng định giá

Phần này đưa ra phân tích định giá của UnitedHealth Group bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), ước tính giá trị công ty dựa trên dòng tiền dự báo trong tương lai. Lưu ý rằng phân tích này chỉ mang tính chất thông tin, không phải lời khuyên đầu tư hay mục tiêu giá cổ phiếu.

Mô hình DCF được xây dựng cho giai đoạn 5 năm, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm thận trọng ở mức 10,57%. Dự báo này giả định nhu cầu dịch vụ y tế tăng dần và sự mở rộng trong các mảng y tế kỹ thuật số, quản lý chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng được kỳ vọng sẽ dần ổn định theo thời gian.

Một thông số định giá then chốt là chi phí vốn bình quân (WACC), bao gồm chi phí vốn chủ sở hữu và nợ vay. Dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và cơ cấu vốn của công ty, chi phí vốn chủ sở hữu được ước tính ở mức 7,87%, trong khi các giá trị khác được tính toán dựa trên trung bình lịch sử 5 năm.

Dựa trên các giả định này, giá trị hợp lý của cổ phiếu UnitedHealth Group được ước tính là 545,18 USD/cổ phiếu, tức tiềm năng tăng 82% so với giá thị trường hiện tại. Khoảng cách lớn giữa định giá mô hình và giá thị trường có thể phản ánh tình trạng định giá thấp đáng kể, chủ yếu do các vấn đề về danh tiếng và sự bất ổn trong tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng định giá này rất nhạy cảm với các giả định.

Phân tích biểu đồ

Cổ phiếu UnitedHealth Group hiện đang trong xu hướng giảm trung hạn bắt đầu từ đầu năm 2025, dẫn đến mức giảm giá mạnh. Sau đợt bán tháo dữ dội vào tháng 4 – 5/2025, cổ phiếu đã chạm mức đáy ngắn hạn quanh 235 USD, nơi quan sát thấy hỗ trợ kỹ thuật mạnh. Kể từ đó, cổ phiếu đã có dấu hiệu ổn định. Từ góc độ kỹ thuật, nếu giá bứt phá trên 300 USD, con đường sẽ được mở ra cho đợt tăng tiếp theo, với khả năng hướng tới vùng 338 USD.

Nguồn: xStation5