Cổ phiếu Pernod Ricard có phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 2023 📈

17:50 28 tháng 8, 2025

Tập đoàn đồ uống có cồn khổng lồ của châu Âu, Pernod Ricard, báo cáo doanh thu hữu cơ (organic sales) giảm 3% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2025, tốt hơn một chút so với dự báo giảm 3,2%. Lợi nhuận từ hoạt động thường xuyên giảm 0,8%, trong khi thị trường dự kiến giảm 3%. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) từ hoạt động thường xuyên đạt €7,26, vượt kỳ vọng đồng thuận 3,9%. Kết quả theo khu vực có sự phân hóa:

  • Ấn Độ: tăng trưởng hỗ trợ doanh số ở châu Á.
  • Trung Quốc: sụt giảm do nhu cầu yếu và cuộc điều tra chống bán phá giá.
  • Mỹ: doanh số giảm 6% trong cả năm, và công ty dự kiến sẽ có thêm điều chỉnh tồn kho tại nhà phân phối trong năm 2026.

Ban lãnh đạo cảnh báo quý I năm tài chính 2026 doanh số sẽ tiếp tục giảm, nhưng kỳ vọng cải thiện trong nửa cuối năm. Các nhà phân tích cho rằng biên lợi nhuận chịu áp lực và triển vọng 2026 ở mức trung bình. Tuy nhiên, trong trung hạn, công ty vẫn khẳng định mục tiêu tăng trưởng doanh thu hữu cơ 3–6%/năm cho giai đoạn 2027–2029. Ngoài ra, tập đoàn đang triển khai kế hoạch tiết kiệm chi phí €1 tỷ cho giai đoạn 2026–2029, nhằm hỗ trợ mở rộng biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả chính và so sánh với kỳ vọng:

  • Doanh thu hữu cơ FY25: -3% so với -3,2% dự báo (tốt hơn kỳ vọng)
  • Lợi nhuận hoạt động hữu cơ: -0,8% so với -3% dự báo (tốt hơn rõ rệt)
  • EPS từ hoạt động thường xuyên: €7,26 so với €6,93 dự báo (+3,9%)
  • Doanh thu FY25: €10,96 tỷ
  • Lợi nhuận hoạt động FY25: €2,95 tỷ
  • Doanh số tại Trung Quốc FY25: -21% so với cùng kỳ (ảnh hưởng tiêu cực từ nhu cầu yếu và điều tra chống bán phá giá)
  • Doanh số tại Mỹ FY25: -6% so với cùng kỳ (suy yếu thêm do điều chỉnh tồn kho và thuế quan)
  • Dự báo FY26: +0,5% tăng trưởng doanh thu hữu cơ so với -3% của FY25 (phục hồi vừa phải, nhưng Q1 2026 vẫn chịu áp lực)

Biểu đồ của công ty cho thấy sự chuyển biến tích cực trong phiên hôm nay. Cổ phiếu đã vượt qua đường EMA 50 tuần (đường cong màu xanh lam) lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2023. Hơn nữa, khi xem xét chỉ báo RSI 14 tuần, chúng ta cũng có thể thấy đà tăng hiện đang mạnh nhất kể từ đó. Trên khung thời gian W1, điểm hỗ trợ quan trọng nhất vẫn là đường EMA 50 tuần, và trên khung thời gian D1, đó là đường EMA 200 ngày, đường này cũng đang bị phá vỡ rõ ràng trong ngày hôm nay.

Nguồn: xStation

