Cổ phiếu Tapestry ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất từ đầu năm. 💡

Cổ phiếu của Tapestry (TPR.US) - tập đoàn Mỹ nổi tiếng sở hữu nhiều thương hiệu xa xỉ - giảm gần 13% trước phiên mở cửa Phố Wall sau khi công bố kết quả kinh doanh. Công ty hiện nắm giữ các thương hiệu như Coach và Kate Spade.

Trong năm tài chính 2026, Tapestry dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5,30–5,45 USD, thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích (5,49 USD), chủ yếu do chi phí thuế nhập khẩu bổ sung khoảng 0,60 USD/cổ phiếu, khiến biên lợi nhuận giảm khoảng 230 điểm cơ bản và lợi nhuận sụt giảm 160 triệu USD. Doanh thu dự kiến đạt 7,2 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 7,12 tỷ USD. Trong quý gần nhất, doanh số Coach tăng 13% trong khi doanh số Kate Spade giảm 13%; tổng doanh thu đạt 1,72 tỷ USD và EPS ở mức 1,04 USD — cả hai đều vượt dự báo. Ban lãnh đạo cũng nâng cổ tức hàng quý thêm 14% lên 0,40 USD, chi trả vào tháng 9.

Sau khi báo cáo và dự báo được công bố, cổ phiếu Tapestry giảm do triển vọng lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng vì chi phí thuế nhập khẩu, cùng lo ngại về tương lai ngành hàng xa xỉ. Đáng chú ý, mức giảm này diễn ra sau giai đoạn tăng mạnh - từ đầu năm đến hôm qua, cổ phiếu đã tăng khoảng 74%. Tapestry vẫn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường phụ kiện xa xỉ Mỹ nhờ vị thế vững chắc của thương hiệu Coach và chiến lược định giá hiệu quả, nhưng chi phí nhập khẩu gia tăng và sự thay đổi hành vi tiêu dùng có thể kìm hãm đà tăng trưởng lợi nhuận trong các quý tới.

Hôm nay, cổ phiếu Tapestry giảm gần 13% - mức giảm trong ngày lớn nhất từ đầu năm. Tuy nhiên, điều thú vị là với mức giảm này, giá cổ phiếu hiện đang kiểm định lại đường EMA 50 ngày (đường cong màu xanh trên biểu đồ) lần đầu tiên kể từ tháng 6.

Nguồn: xStation