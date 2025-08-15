DAX: Chỉ số DE40 giảm nhẹ trước thềm cuộc gặp Trump - Putin 📉Rheinmetall giảm giá

Các chỉ số châu Âu phần lớn đang tăng, nhưng hợp đồng tương lai DAX (DE40) — có thời điểm tăng gần 0,4% — đã rút lui khỏi mức đỉnh ngắn hạn và quay đầu giảm. Ngoài dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ, cuộc gặp giữa Donald Trump và Vladimir Putin là sự kiện thị trường quan trọng nhất hôm nay (02:00 sáng mai). Ngành quốc phòng châu Âu đang chịu áp lực trước cuộc gặp giữa hai tổng thống, khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu quốc phòng do kỳ vọng về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn và vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Nga — lần này có sự tham gia của Ukraine và các quốc gia châu Âu.

Rheinmetall (RHM.DE) giảm gần 3%, trở thành cổ phiếu yếu nhất trong rổ chỉ số DAX.

Thyssenkrupp (TKA.DE) nối dài đà giảm hôm qua, mất thêm 6%.

Ngành quốc phòng châu Âu vẫn chịu áp lực: cổ phiếu các công ty Anh Rolls-Royce và BAE Systems giảm lần lượt 2,5% và 1,5%.

Cổ phiếu nhà cung cấp hệ thống quốc phòng Na Uy Kongsberg Gruppen giảm gần 3%; các tập đoàn quốc phòng Pháp Thales và Dassault Aviation cũng giao dịch trong sắc đỏ.

Trên thị trường Đức, nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất gồm Douglas AG, Lanxess và Koenig & Bauer.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cổ phiếu của Rheinmetall (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Rheinmetall, nhà cung cấp hệ thống quốc phòng chính cho quân đội Đức (pháo binh, đạn pháo 155 mm, xe quân sự), đang ghi nhận mức giảm trong phiên hôm nay và lần đầu tiên kể từ tháng 11/2024 kiểm tra đường trung bình động hàm mũ 100 phiên (EMA100, đường màu đen). Giá cổ phiếu đang di chuyển trong kênh giá giảm và bất kỳ tín hiệu lạc quan nào từ cuộc gặp Trump–Putin có thể kích hoạt áp lực bán mạnh hơn nữa. Việc giảm xuống dưới 1.500 euro có thể mở đường cho việc kiểm tra đường EMA200 (200 phiên) ở mức 1.350 euro/cổ phiếu.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5