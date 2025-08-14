DAX: Chỉ số DE40 tăng 0,5%📈Thyssenkrupp và Hapag Lloyd lao dốc

Hợp đồng tương lai DAX (DE40) tăng nhờ tâm lý lạc quan tại châu Âu trước cuộc gặp Trump – Putin và tâm lý tích cực từ Phố Wall. Nhà đầu tư đang chờ dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ — đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PPI (tháng 7). Một số điểm chính trên thị trường chứng khoán Đức:

Rheinmetall và Allianz dẫn đầu đà tăng trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số DAX; Fraport tăng gần 3%.

Cổ phiếu Grenke, Douglas AG, Energiekontor, Alzchem và LEG Immobilen dẫn đầu đà tăng trên thị trường chứng khoán Đức.

Porsche (P911.DE) dự định đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 500 triệu EUR.

Thyssenkrupp lao dốc sau báo cáo lợi nhuận yếu, gây áp lực lên Salzgitter; HelloFresh giảm 15% sau kết quả kinh doanh.

Tập đoàn vận tải container Hapag-Lloyd giảm gần 8% do triển vọng kinh doanh kém khả quan và môi trường kinh doanh bất ổn.

Dữ liệu vĩ mô châu Âu yếu hơn dự báo: GDP đúng kỳ vọng nhưng sản lượng công nghiệp thấp hơn ước tính.

DE40 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Thyssenkrupp Cắt Giảm Triển Vọng Giữa Bối Cảnh Nhu Cầu Yếu & Chi Phí Tăng

Thyssenkrupp AG đã hạ dự báo cả năm sau khi báo lỗ quý 3 lớn hơn dự kiến, khi tập đoàn công nghiệp Đức gặp khó khăn do nhu cầu ảm đạm và giá giảm tại các thị trường chính.

Điểm nổi bật:

Dự báo lợi nhuận thu hẹp: EBIT điều chỉnh dự kiến ở mức thấp nhất trong khoảng 600 triệu – 1 tỷ EUR.

Cắt giảm dự báo doanh thu: Doanh số dự kiến giảm 5%–7% trong năm nay, so với dự báo trước là giảm tối đa 3%.

Cắt giảm đầu tư: Kế hoạch chi tiêu vốn giảm 200 triệu EUR xuống 1,4 – 1,6 tỷ EUR.

Nhu cầu ô tô yếu: Sản lượng ngành ô tô châu Âu vẫn dưới mức trước đại dịch.

Chi phí năng lượng cao: Giá điện tăng tiếp tục làm giảm biên lợi nhuận.

Điểm sáng quốc phòng: Đơn hàng tại bộ phận Marine Systems tăng 21% nhờ nhu cầu tàu ngầm mạnh mẽ.

Công ty báo lỗ ròng 278 triệu EUR trong quý, so với 54 triệu EUR cùng kỳ năm ngoái, doanh thu giảm 9% xuống 8,2 tỷ EUR. CEO Miguel López mô tả giai đoạn này là “bất ổn vĩ mô nghiêm trọng”, ghi nhận sự suy yếu rõ rệt ở các ngành ô tô, cơ khí và xây dựng.

Thyssenkrupp, từng là tập đoàn đa ngành từ thép, thang máy đến dịch vụ công nghiệp, đang tiếp tục tái cấu trúc lớn. Cổ đông đã thông qua việc tách một phần mảng Marine Systems để tận dụng nhu cầu quốc phòng bùng nổ, đồng thời tìm kiếm người mua cho mảng thép hoạt động kém hiệu quả.

Nguồn: xStation5

Hapag-Lloyd Báo Lãi Quý 2 Tốt Nhưng Triển Vọng Khiến Nhà Đầu Tư Thận Trọng

Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE) — tập đoàn vận tải container của Đức — báo cáo kết quả tài chính quý 2/2025 khả quan, doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 10,6 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu giảm mạnh do ban lãnh đạo tỏ ra thận trọng về triển vọng trong nửa cuối năm.

Điểm nổi bật:

Doanh thu tăng trưởng: Q2 đạt 10,6 tỷ USD, vượt mức tăng trưởng chung 4,5% của thị trường container.

Lợi nhuận ổn định: Lợi nhuận nhóm đạt 775 triệu USD, không đổi so với cùng kỳ.

Phản ứng thị trường: Cổ phiếu giảm 6,84%, chốt ở mức 124 USD, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trong 52 tuần là 174,60 USD.

Cập nhật dự báo: EBITDA dự kiến ở mức 2,5 – 4,0 tỷ USD.

Tối ưu chi phí: Mục tiêu tiết kiệm 1 tỷ USD trước năm 2026.

Hapag-Lloyd ghi nhận sản lượng vận chuyển tăng 11%, cho thấy chiến lược mạng lưới hiệu quả và vị thế cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, lo ngại về chính sách thương mại Mỹ, dự báo khối lượng vận chuyển giảm nửa cuối năm và nguy cơ giá cước giảm đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Tóm tắt tài chính:

Doanh thu: 10,6 tỷ USD (+11% YoY)

EBIT: 677 triệu USD

Lợi nhuận: 775 triệu USD (không đổi YoY)

Giá cước bình quân: 1.400 USD/TEU (không đổi)

CEO Rolf Habenjanssen nhấn mạnh sự ổn định vận hành với tỷ lệ đúng lịch 90% từ đầu năm. CFO Mark Frese tập trung vào kiểm soát chi phí, triển khai chương trình tiết kiệm 1 tỷ USD đến 2026.

Các rủi ro cần theo dõi bao gồm: Chính sách thương mại của Mỹ biến động có thể làm giảm nhu cầu, khối lượng vận chuyển dự kiến suy yếu trong nửa cuối năm 2025, nguy cơ giá cước vận tải giảm, những trở ngại đối với thương mại toàn cầu do áp lực kinh tế vĩ mô và thách thức trong việc triển khai mở rộng đội tàu và hệ thống cảng bến

Nguồn: xStation5