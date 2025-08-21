DE40: Các chỉ số chứng khoán châu Âu đi ngang, Novo Nordisk tạm dừng việc mở rộng tuyển dụng

Các Chỉ số Châu Âu đang chờ đợi tín hiệu

Chỉ số DAX của Đức giảm nhẹ

Novo Nordisk thông báo tạm dừng tuyển dụng

CTS Eventim lao dốc sau báo cáo lợi nhuận

Nhà đầu tư châu Âu vẫn thận trọng trước thềm hội nghị chuyên đề tại Jackson Hole. Biên bản cuộc họp Fed công bố hôm qua có giọng điệu chủ yếu “diều hâu”. Sự tập trung của Fed vào việc kiềm chế lạm phát cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng biên bản này phản ánh cuộc họp diễn ra trước khi dữ liệu thị trường lao động yếu kém tháng 7 được công bố. Dù vậy, thị trường vẫn đánh giá biên bản theo hướng thắt chặt, dẫn đến sự điều chỉnh nhẹ trong kỳ vọng chính sách, đồng thời tạo tâm lý chốt lời và phòng hộ rủi ro trong giới đầu tư châu Âu. Xu hướng này đã củng cố trạng thái tích lũy từ đầu tuần.

Tâm lý trái chiều cũng phản ánh rõ trong diễn biến hợp đồng tương lai. Thị trường Pháp (FRA40 -0,6%) và Thụy Sĩ (SUI20 -0,6%) giảm mạnh nhất. Hợp đồng tương lai Hà Lan (NED25 -0,4%) và Tây Ban Nha (SPA35 -0,3%) cũng đi xuống. Chỉ số Đức DE40 giảm 0,3%, trong khi hợp đồng tương lai Ý (ITA40) là chỉ số duy nhất trong nhóm lớn tăng (+0,2%).

Biến động hiện tại trên thị trường chứng khoán châu Âu. Nguồn: xStation

DE40 (Khung H1)

Hợp đồng tương lai của chỉ số DAX (DE40) tiếp tục củng cố với xu hướng giảm rõ rệt (trên khung thời gian 1 giờ). Một mức hỗ trợ rõ ràng đang hình thành ở khoảng 24255 - 25280 điểm. Việc giao dịch chững lại trong khu vực này (như đã thấy trong nửa đầu phiên) có thể dẫn đến một đợt phục hồi ngắn hạn, với phạm vi khoảng 24335 điểm (xác định bởi mức Fibonacci thoái lui 23,6%). Mức này trùng khớp với ranh giới trên của vùng củng cố.

Nếu giá vượt qua mức này, nó sẽ gặp một ngưỡng kháng cự vững chắc khác gần rào cản tâm lý 24400 điểm, được hỗ trợ thêm bởi đường xu hướng trên vẽ từ đỉnh ngắn hạn ngày 15 tháng 8. Trên mức đó là một ngưỡng then chốt cho sự củng cố ngắn hạn hiện tại, được xác định bởi mức Fibonacci thoái lui 50% và các đỉnh cục bộ từ đầu tuần này. Do đó, nếu giao dịch tương lai di chuyển trên vùng này, nó có thể là một tín hiệu rõ ràng cho phe mua nắm quyền kiểm soát và đẩy giá lên các đỉnh cao mới trong tuần.

Nguồn: xStation

Tin tức công ty: