DE40: Các chỉ số chứng khoán châu Âu đi ngang, Novo Nordisk tạm dừng việc mở rộng tuyển dụng

Các Chỉ số Châu Âu đang chờ đợi tín hiệu
Chỉ số DAX của Đức giảm nhẹ
Novo Nordisk thông báo tạm dừng tuyển dụng
CTS Eventim lao dốc sau báo cáo lợi nhuận
Nhà đầu tư châu Âu vẫn thận trọng trước thềm hội nghị chuyên đề tại Jackson Hole. Biên bản cuộc họp Fed công bố hôm qua có giọng điệu chủ yếu “diều hâu”. Sự tập trung của Fed vào việc kiềm chế lạm phát cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng biên bản này phản ánh cuộc họp diễn ra trước khi dữ liệu thị trường lao động yếu kém tháng 7 được công bố. Dù vậy, thị trường vẫn đánh giá biên bản theo hướng thắt chặt, dẫn đến sự điều chỉnh nhẹ trong kỳ vọng chính sách, đồng thời tạo tâm lý chốt lời và phòng hộ rủi ro trong giới đầu tư châu Âu. Xu hướng này đã củng cố trạng thái tích lũy từ đầu tuần.
Tâm lý trái chiều cũng phản ánh rõ trong diễn biến hợp đồng tương lai. Thị trường Pháp (FRA40 -0,6%) và Thụy Sĩ (SUI20 -0,6%) giảm mạnh nhất. Hợp đồng tương lai Hà Lan (NED25 -0,4%) và Tây Ban Nha (SPA35 -0,3%) cũng đi xuống. Chỉ số Đức DE40 giảm 0,3%, trong khi hợp đồng tương lai Ý (ITA40) là chỉ số duy nhất trong nhóm lớn tăng (+0,2%).
DE40 (Khung H1)
Hợp đồng tương lai của chỉ số DAX (DE40) tiếp tục củng cố với xu hướng giảm rõ rệt (trên khung thời gian 1 giờ). Một mức hỗ trợ rõ ràng đang hình thành ở khoảng 24255 - 25280 điểm. Việc giao dịch chững lại trong khu vực này (như đã thấy trong nửa đầu phiên) có thể dẫn đến một đợt phục hồi ngắn hạn, với phạm vi khoảng 24335 điểm (xác định bởi mức Fibonacci thoái lui 23,6%). Mức này trùng khớp với ranh giới trên của vùng củng cố.
Nếu giá vượt qua mức này, nó sẽ gặp một ngưỡng kháng cự vững chắc khác gần rào cản tâm lý 24400 điểm, được hỗ trợ thêm bởi đường xu hướng trên vẽ từ đỉnh ngắn hạn ngày 15 tháng 8. Trên mức đó là một ngưỡng then chốt cho sự củng cố ngắn hạn hiện tại, được xác định bởi mức Fibonacci thoái lui 50% và các đỉnh cục bộ từ đầu tuần này. Do đó, nếu giao dịch tương lai di chuyển trên vùng này, nó có thể là một tín hiệu rõ ràng cho phe mua nắm quyền kiểm soát và đẩy giá lên các đỉnh cao mới trong tuần.
Tin tức công ty:
Novo Nordisk (NOVOB.DK) đã công bố tạm dừng tuyển dụng trong các phân khúc kinh doanh không trọng yếu. Đây là bước đầu tiên nhằm giảm chi phí, một yếu tố then chốt để bảo vệ biên lợi nhuận hoạt động cao của nhà sản xuất thuốc này. Việc duy trì các mức lợi nhuận cao như vậy (biên lợi nhuận trung bình trong 16 quý gần nhất là 44%) có thể trở nên đặc biệt khó khăn khi mở rộng tuyển dụng, vốn là để tăng cường năng lực sản xuất. Hiện nay, với triển vọng tăng trưởng doanh thu cao bị đe dọa bởi sự cạnh tranh gay gắt từ Eli Lilly và sự xuất hiện của các loại thuốc sao chép giá rẻ hơn trên thị trường Mỹ, công ty phải tìm cách điều chỉnh chi phí để duy trì biên lợi nhuận cao. Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực với thông báo của ban lãnh đạo, khiến cổ phiếu của Novo tăng hơn 1,3% trong hôm nay.
Voltabox (VBX.DE) đã ký thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phần của GMS Electronic Vertriebs. GMS chuyên phân phối linh kiện và thiết bị điện tử cho các lĩnh vực y tế, công nghiệp và viễn thông. Giao dịch sẽ được thực hiện 75% bằng tiền mặt, phần còn lại bằng cổ phiếu của công ty. Nhờ việc sáp nhập dự kiến vào cuối năm nay, Voltabox đã nâng dự báo cả năm, kỳ vọng doanh thu sẽ đạt 23-26 triệu Euro (tăng từ mức dự báo trước đó là 15-20 triệu Euro).Cổ phiếu Voltabox đã tăng 12%, giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2019.
CTS Eventim (EVD.DE) đã giảm gần 19% trong hôm nay sau khi công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025. Dù doanh thu tăng 7,6% so với cùng kỳ lên mức kỷ lục 1,29 tỷ Euro, EBITDA điều chỉnh lại giảm 0,8%. Hiệu suất EBITDA bị ảnh hưởng bởi áp lực chi phí trong phân khúc giải trí trực tiếp và việc tích hợp các công ty mới mua lại là See Tickets và France Billet. Công ty chưa đưa ra dự báo cụ thể cho cả năm, nhưng những gì đã diễn ra trong nửa đầu năm không ủng hộ kịch bản tăng trưởng nhẹ như ban lãnh đạo đã kỳ vọng trước đó. Điều này đã dẫn đến giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.
