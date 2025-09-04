DE40: Chỉ số chứng khoán châu Âu tăng điểm, cổ phiếu Porsche sẽ bị loại khỏi DAX 📌

Các chỉ số châu Âu bật tăng trở lại trong phiên sáng thứ Năm, nhờ tâm lý nghi ngờ về chính sách thương mại của ông Trump sau phán quyết mới từ tòa án.

Chính quyền Donald Trump hôm thứ Tư đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ xem xét khẩn cấp nhằm giữ nguyên các biện pháp áp thuế diện rộng. Trước đó, ngày 29/8, một tòa cấp dưới đã vô hiệu hóa phần lớn các biện pháp hạn chế thương mại được ban hành sau ngày 2/4 (Liberation Day).

Chỉ số DAX (khung D1):

Chỉ số Đức tăng 0,60% lên 23.770 điểm. Về kỹ thuật, nhịp hồi phục này quan trọng khi vùng hỗ trợ quanh 23.200 điểm (vùng vàng trên biểu đồ) đã được giữ vững.

Tóm tắt vĩ mô:

Thụy Sĩ (CPI tháng 8): lạm phát giảm −0,1% m/m, tăng +0,2% y/y. Nguyên nhân chính đến từ chi phí du lịch trọn gói, lưu trú và hàng không rẻ hơn; một phần bù đắp bởi giá thuê nhà, quần áo & giày dép tăng. Áp lực giá nhìn chung vẫn rất thấp.

Thụy Điển (CPI sơ bộ tháng 8): −0,4% m/m, +1,1% y/y; chỉ số CPIF tăng 3,3% y/y, nhưng CPIF-XE (loại trừ năng lượng) giảm còn 2,9% y/y. Cơ quan SCB lưu ý lạm phát lõi hạ nhiệt dù CPI tổng thể tăng nhẹ. Dữ liệu chính thức tháng 8 sẽ công bố ngày 11/9.

Liên minh châu Âu (bán lẻ tháng 7): giảm −0,5% trong khu vực đồng euro, cho thấy tiêu dùng chững lại sau số liệu tháng 6 được điều chỉnh tăng.

Hungary (bán lẻ tháng 7, đã điều chỉnh theo lịch): tăng +1,7% y/y, chậm lại so với +3,0% tháng 6.

Tin doanh nghiệp: