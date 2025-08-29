DE40: Cổ phiếu ngành Tài chính dẫn đầu mức giảm trên thị trường chứng khoán châu Âu

Cổ phiếu châu Âu suy yếu do dữ liệu kinh tế kém tích cực của Đức và sự bán tháo cổ phiếu ngân hàng ở Vương quốc Anh, bị thúc đẩy bởi các lời kêu gọi tái áp thuế “windfall tax” đối với các ngân hàng Anh. DE40 và FRA40 giảm 0,5%, SPA35 giảm gần 1,2%, trong khi SUI20 (-0,3%) và UK100 (-0,4%) giảm nhẹ hơn.
Trong tháng 8, thất nghiệp tại Đức vượt 3,02 triệu người, tăng 46.000 so với tháng 7, mức cao nhất trong một thập kỷ, trong khi tỷ lệ điều chỉnh theo mùa giữ ở mức 6,3%. Số lượng việc làm trống giảm xuống 631.000, giảm 68.000 so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu lao động chậm lại. Doanh số bán lẻ giảm 1,5% trong tháng 7, thấp hơn mức tăng dự kiến theo năm (thực tế 2%, dự báo 2,3%). Giá nhập khẩu giảm 1,4% so với cùng kỳ, trong bối cảnh tiêu dùng nội địa yếu, tác động kinh tế từ bất ổn toàn cầu và chiến tranh Nga, thách thức hiệu quả các gói kích thích của chính phủ.
Nguồn: XTB Research
Trong các ngành thuộc Eurostoxx 600, tài chính đang chịu mức lỗ sâu nhất khi nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ hôm nay, có thể định hướng cho cuộc họp FOMC tháng 9. Ngành CNTT cũng giảm mạnh, chủ yếu do các cổ phiếu Đức lớn như SAP (-1,3%) và Infineon (-2,3%). Chỉ có các cổ phiếu Năng lượng và Hàng tiêu dùng thiết yếu đang chống lại xu hướng tiêu cực chung ở châu Âu.
Hiệu suất hiện tại của các nhóm ngành trong chỉ số DAX. Nguồn: Bloomberg Finance LP
Hiệu suất của các công ty trong chỉ số DAX. Nguồn: Bloomberg Finance LP
DE40 (khung thời gian D1)
Hợp đồng tương lai DAX đã phá xuống mức hỗ trợ tâm lý quan trọng gần 24.000, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. Giá vẫn hơi trên biên dưới của mô hình cờ (flag) đang hình thành, nhưng một đóng cửa dưới mức này mà không có sự hồi phục quyết liệt có thể báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục cho chỉ số Đức. RSI vẫn trung tính, đang dần tiến gần vùng quá bán.
Nguồn: xStation5
Tin tức công ty
-
Deutsche Bank bị phạt 3 triệu USD bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong vì vi phạm quy định giai đoạn 2020–2023, bao gồm tính phí khách hàng quá mức, gán nhầm xếp hạng rủi ro sản phẩm và không công bố mối liên hệ ngân hàng đầu tư trong báo cáo nghiên cứu. Cổ phiếu giảm 2,5%.
-
Infineon và Delta Electronics mở rộng hợp tác phát triển mô-đun Vertical Power Delivery (VPD) cho trung tâm dữ liệu AI. Sử dụng công nghệ MOSFET của Infineon và chuyên môn thiết kế của Delta, giải pháp này tăng hiệu suất, mật độ công suất và giảm hao nhiệt. VPD có thể tiết kiệm đến 150 tấn CO₂ mỗi rack trong 3 năm, hỗ trợ nhu cầu AI 1 MW/rack trong tương lai.
-
ProSiebenSat tăng 1,2%, nối tiếp đà tăng 8% hôm qua sau khi nhà đầu tư Czech PPF đồng ý bán 15,7% cổ phần cho Media for Europe (MFE) của Berlusconi, nâng sở hữu của MFE lên khoảng 60%. Nhà đầu tư xem việc tăng cổ phần là cơ hội cải thiện vận hành cho công ty truyền thông Đức.
-
Rheinmetall ký hợp đồng trị giá 622 triệu USD với Romania để xây dựng nhà máy sản xuất thuốc nổ, tăng cường cung ứng quốc phòng khu vực trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Xây dựng bắt đầu năm 2026 trong 3 năm và tạo việc làm cho 700 người. Tin tức này giúp cổ phiếu trở thành cổ phiếu tăng tốt nhất DAX hôm nay, tăng gần 3,6%.
-
SoftwareONE hồi phục gần 6%, bù lại phần lớn đà giảm sau báo cáo lợi nhuận hôm qua (-7,8%), mặc dù công ty vượt dự báo doanh thu với 255,65 triệu CHF (so với 250 triệu CHF dự báo) và EBITDA cải thiện lên 85 triệu CHF, biên lợi nhuận tăng 1,9 điểm %. Sự giảm giá trước đó là do thị trường thận trọng với rủi ro bão hòa thị trường đám mây, mặc dù công ty dự kiến tăng trưởng sẽ hồi phục trong nửa cuối năm 2025.
