DE40: Cổ phiếu ngành Tài chính dẫn đầu mức giảm trên thị trường chứng khoán châu Âu

Cổ phiếu châu Âu suy yếu do dữ liệu kinh tế kém tích cực của Đức và sự bán tháo cổ phiếu ngân hàng ở Vương quốc Anh, bị thúc đẩy bởi các lời kêu gọi tái áp thuế “windfall tax” đối với các ngân hàng Anh. DE40 và FRA40 giảm 0,5%, SPA35 giảm gần 1,2%, trong khi SUI20 (-0,3%) và UK100 (-0,4%) giảm nhẹ hơn.

Trong tháng 8, thất nghiệp tại Đức vượt 3,02 triệu người, tăng 46.000 so với tháng 7, mức cao nhất trong một thập kỷ, trong khi tỷ lệ điều chỉnh theo mùa giữ ở mức 6,3%. Số lượng việc làm trống giảm xuống 631.000, giảm 68.000 so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu lao động chậm lại. Doanh số bán lẻ giảm 1,5% trong tháng 7, thấp hơn mức tăng dự kiến theo năm (thực tế 2%, dự báo 2,3%). Giá nhập khẩu giảm 1,4% so với cùng kỳ, trong bối cảnh tiêu dùng nội địa yếu, tác động kinh tế từ bất ổn toàn cầu và chiến tranh Nga, thách thức hiệu quả các gói kích thích của chính phủ.

Nguồn: XTB Research

Trong các ngành thuộc Eurostoxx 600, tài chính đang chịu mức lỗ sâu nhất khi nhà đầu tư thận trọng trước dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ hôm nay, có thể định hướng cho cuộc họp FOMC tháng 9. Ngành CNTT cũng giảm mạnh, chủ yếu do các cổ phiếu Đức lớn như SAP (-1,3%) và Infineon (-2,3%). Chỉ có các cổ phiếu Năng lượng và Hàng tiêu dùng thiết yếu đang chống lại xu hướng tiêu cực chung ở châu Âu.

Hiệu suất hiện tại của các nhóm ngành trong chỉ số DAX. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Hiệu suất của các công ty trong chỉ số DAX. Nguồn: Bloomberg Finance LP

DE40 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai DAX đã phá xuống mức hỗ trợ tâm lý quan trọng gần 24.000, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. Giá vẫn hơi trên biên dưới của mô hình cờ (flag) đang hình thành, nhưng một đóng cửa dưới mức này mà không có sự hồi phục quyết liệt có thể báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục cho chỉ số Đức. RSI vẫn trung tính, đang dần tiến gần vùng quá bán.

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty