DE40: Thị trường phản ứng với các cuộc đàm phán ngừng bắn và các chuyến thăm chính trị

Hôm nay, tâm lý bi quan đang bao trùm các thị trường tài chính châu Âu. Hợp đồng tương lai chỉ số DE40 giảm hơn 0,4%, trong khi EU50 giảm trên 0,8%. Các hợp đồng FRA40 và ITA40 cũng diễn biến kém tích cực, lần lượt giảm gần 0,9% và 0,8%. Thị trường phản ứng theo cách này do loạt cuộc họp sắp tới liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Lịch kinh tế vĩ mô trong phần còn lại của ngày trống rỗng, vì vậy giới đầu tư hoàn toàn tập trung vào chuyến thăm Nhà Trắng của các chính trị gia châu Âu cấp cao nhất.

Chỉ số DE40 của Đức mất 0,4% trong phiên hôm nay và hiện đang rất gần các ngưỡng hỗ trợ được xác định bởi đường trung bình động hàm mũ 25 ngày và 50 ngày (lần lượt là đường màu xanh lá và tím trên biểu đồ). Ở thời điểm này, cả hai đường trung bình đều cho thấy là ngưỡng hỗ trợ mạnh có thể duy trì xu hướng tăng, nhưng cần nhớ rằng những ngày tới có thể mang tính quyết định đối với thị trường châu Âu. Nguồn: xStation

Tin tức công ty:

Rheinmetall (RHM.DE) tăng hơn 3% hôm nay. Đây là hệ quả của các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột Ukraine. Ngoài ra, giá cổ phiếu công ty còn được hỗ trợ bởi các cuộc thảo luận giữa ông Trump và Liên minh châu Âu về các vấn đề quốc phòng, có thể dẫn đến gia tăng đơn hàng cho các công ty quốc phòng.





RENK Group (R3NK.DE) tăng gần 2,5% sau khi xác nhận sổ lệnh mạnh và biên lợi nhuận hoạt động ổn định bất chấp môi trường địa chính trị khó khăn. Đồng thời, công ty còn hưởng lợi từ tâm lý nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các cuộc thảo luận giữa các quốc gia châu Âu và chính quyền Mỹ về hòa bình tại Ukraine và an ninh trên lục địa. Renk, với vai trò nhà cung cấp các giải pháp chuyên biệt cho ngành quốc phòng, có thể hưởng lợi từ tiềm năng gia tăng nhu cầu liên quan đến sự leo thang xung đột và hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương.





Novo Nordisk (NOVOB.DK) tăng vọt hơn 5% sau khi FDA chấp thuận sử dụng thuốc Wegovy trong điều trị MASH (viêm gan nhiễm mỡ không do rượu). Quyết định này chắc chắn mở ra cơ hội mới cho công ty khi mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ bệnh nhân mắc các bệnh về gan.





Vestas (VWS.DK) tăng hơn 15% hôm nay, được hỗ trợ bởi những thay đổi pháp lý thuận lợi tại Mỹ. Đồng thời, tâm lý tích cực trong ngành năng lượng tái tạo và kỳ vọng vào các khoản đầu tư hạ tầng tại Liên minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy giá cổ phiếu của nhà sản xuất tua-bin gió này.

Một số tin tức khác của các công ty trong chỉ số DAX. Nguồn: Bloomberg Financial Lp