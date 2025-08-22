DE40: Thị trường tăng trưởng thận trọng trước thềm Jackson Hole

Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận mức tăng vừa phải trong ngày hôm nay, bất chấp số liệu kinh tế đáng thất vọng từ Đức. Các thống kê mới nhất cho thấy nền kinh tế Đức suy giảm 0,1% trong quý II so với quý trước, một kết quả tệ hơn so với dự báo. Đà chững lại này nối tiếp sau mức tăng trưởng 0,3% trong quý I và làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. GDP tính theo năm gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, càng nhấn mạnh thêm tình trạng mong manh của môi trường kinh tế hiện tại.

Bất chấp những số liệu không mấy khích lệ này, các chỉ số chứng khoán châu Âu vẫn giữ ổn định và ghi nhận mức tăng nhẹ. Chỉ số DAX của Đức tăng khoảng 0,15%, cho thấy sự phục hồi một phần sau các đợt giảm trước đó do lo ngại kinh tế. Chỉ số Euro Stoxx 50, theo dõi các công ty hàng đầu trong khu vực đồng euro, tăng 0,3%. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,22%, trong khi chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha dẫn đầu với mức tăng 0,5%, và FTSE của Ý tăng 0,45%.

Các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole, kỳ vọng sẽ có những gợi ý về chính sách tiền tệ sau các tín hiệu diều hâu gần đây và số liệu thị trường lao động Mỹ yếu kém. Do đó, thị trường châu Âu đang trong giai đoạn chốt lời đan xen với tích lũy, sau những biến động mạnh gần đây.

Tin tức doanh nghiệp:

Rheinmetall (RHM.DE) tăng khoảng 0,7%, được hưởng lợi từ đà tăng tích cực của ngành quốc phòng. Công ty tiếp tục thu lợi từ chi tiêu quốc phòng gia tăng khắp châu Âu, được hỗ trợ bởi sổ đơn hàng mạnh và sự đầu tư ngày càng lớn vào công nghệ quân sự tiên tiến, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Südzucker (SZU.DE) giảm khoảng 2% sau khi điều chỉnh giảm triển vọng cả năm do hiệu suất kém ở các mảng đường, nhiên liệu sinh học và sản phẩm đặc thù. Công ty chỉ ra áp lực từ giá đường thấp và chi phí nguyên liệu tăng cao đang bào mòn biên lợi nhuận.

Hensoldt (HAG.DE) tăng 3,3% sau khi được nâng hạng khuyến nghị bởi các nhà phân tích. Kết quả lợi nhuận cải thiện và sự ổn định trong mảng công nghệ quốc phòng đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư. Là một doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực an ninh, sự tham gia của Hensoldt trong các dự án quốc phòng châu Âu đang định vị công ty cho tăng trưởng tiếp theo, giữa bối cảnh ngân sách quốc phòng gia tăng và nhu cầu cao hơn đối với radar cũng như hệ thống điện tử tiên tiến.

RENK Group (R3NK.DE) tăng 1,5% sau khi được nâng xếp hạng. Công ty xác nhận nguồn đơn hàng dồi dào cùng với kết quả tài chính tốt hơn dự kiến, qua đó hỗ trợ sự ổn định biên lợi nhuận. RENK được hưởng lợi từ tâm lý tích cực trên thị trường, gắn liền với mối lo ngại an ninh ngày càng tăng ở châu Âu và Mỹ, có khả năng thúc đẩy nhu cầu cao hơn đối với sản phẩm của công ty.

