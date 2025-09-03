Devon Energy - Phân tích kỹ thuật (09.03.2025)

Cổ phiếu Devon Energy (DVN.US) đã trong xu hướng giảm kể từ giữa tháng 4/2024. Tuy nhiên, xét theo khung D1 từ góc nhìn phân tích kỹ thuật, khả năng dịch chuyển sang xu hướng tăng đang mở ra. Tuần trước, giá đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng quanh 34,5 USD. Mức này được hình thành từ giới hạn trên của cấu trúc 1:1. Theo phương pháp Overbalance, việc phá vỡ kháng cự 34,5 USD báo hiệu sự thay đổi xu hướng, hoặc ít nhất là một nhịp hồi phục lớn sau nhiều tháng giảm giá.

Trước đó, giá cũng đã vượt lên trên đường xu hướng nối các đỉnh gần đây, điều này càng củng cố tín hiệu tăng. Kịch bản tăng cũng được hỗ trợ bởi việc giá đã duy trì trên đường trung bình hàm mũ EMA100 trong một thời gian. Nếu kịch bản này thành hiện thực, giá trước tiên có thể hướng tới kháng cự 38,75 USD, trùng với các đỉnh cục bộ trong tháng 1 và tháng 2 năm nay. Ngược lại, nếu giá quay trở lại dưới 34,5 USD, thì khả năng giảm về vùng 31,8 USD (nơi có đáy ngắn hạn trước đó) cũng không thể loại trừ.



Biểu đồ cổ phiếu DVN.US, khung D1. Nguồn: xStation5