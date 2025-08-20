EU50 đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 và kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng📈

Chỉ số EU50 đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 năm 2025 (+0,6%) sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Âu ngày hôm qua, chỉ một vài cổ phiếu thành viên trong chỉ số này giảm giá. Các cổ phiếu sụt giảm đáng kể duy nhất là Prosus (-0,4%), Wolters Kluwer (-0,1%), Safran (-0,25%), Deutsche Boerse (-0,2%), Flutter Entertainment (-0,1%) và Airbus (-0,2%).

Hiệu suất của EU50 sẽ gắn liền với những diễn biến trong các cuộc đàm phán chiến tranh Nga-Ukraine, khi Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc gặp song phương và ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao Nga không cam kết tham dự cuộc họp, báo cáo mới nhất của AFP cho biết Putin được cho là đã đề xuất Moscow làm nơi tổ chức cho hội nghị thượng đỉnh ba bên tiếp theo.

Báo cáo này không tạo ra sự lạc quan quá mức trên thị trường tương lai châu Âu, nhưng những diễn biến thuận lợi hơn cho việc kết thúc chiến tranh có thể giúp chỉ số EU50 bứt phá và hướng tới mức cao nhất mọi thời đại của tháng Hai.

EU50 đã vượt qua mức kháng cự quan trọng 5500, mặc dù vẫn thiếu động lực để tăng mạnh hơn nữa và tiến tới mức cao nhất mọi thời đại trước Ngày Giải phóng. So với US500, chúng ta có thể thấy rằng các cổ phiếu châu Âu đã bắt đầu tụt lại phía sau Phố Wall, bất chấp hiệu suất ban đầu vượt trội vào đầu năm nay. Sự không chắc chắn về thương mại và giờ đây là chiến tranh đã hạn chế khả năng của phe mua trong việc đẩy chỉ số lên cao hơn. Nguồn: xStation